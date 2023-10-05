Путин заявил о неизвлеченных уроках из противостояния XX века

Владимир Путин (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Мир не извлек уроки разрушительной конфронтации XX века, заявил в ходе выступления на форуме «Валдай» президент России Владимир Путин. Трансляцию ведет РБК.

«В начале XXI века все надеялись, что государства и народы извлекли уроки из затратной, разрушительной военно-идеологической конфронтации прошлого столетия», — сказал глава государства.

По его словам, все также надеялись, что была осознана пагубность такой конфронтации, а также прочувствована хрупкость и взаимосвязанность всей нашей планеты.

«Убедились, что глобальные проблемы человечества требуют совместных действий, поиска коллективных решений, а эгоизм, самомнение, пренебрежение реальных вызовами неизбежно заведут или будут заводить нас в тупик», — продолжил Путин.

Это должно было стать очевидным, считает Путин. «Но оказалось, что это не так. Нет», — сказал он.

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