Пашинян поздравил Путина с днем рождения и обсудил ситуацию в Карабахе

Никол Пашинян и Владимир Путин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в кабмине Армении.

«Была обсуждена ситуация, сложившаяся после насильственной депортации армян Нагорного Карабаха, ряд вопросов двусторонней повестки дня. Премьер-министр Пашинян поздравил президента России с днем рождения», — говорится в сообщении. 7 октября Путину исполнился 71 год.

19 сентября Азербайджан объявил об «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Вскоре после начала боевых действий Степанакерт согласился на условия Баку. Глава Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования непризнанной республики с 1 января 2024 года. Пашинян заявлял, что Армения не участвует в боевых действиях и не должна делать никаких резких, непросчитанных и «авантюрных» шагов.



После капитуляции властей НКР армянское население начало уезжать из Карабаха. Территорию анклава покинули свыше 100 тыс. человек и выехали в Армению (всего в регионе проживало около 120 тыс. человек, заявляли власти НКР). В Европарламенте сравнили исход армян из Карабаха с этнической чисткой.