Заседание Совбеза ООН по войне Израиля и ХАМАС пройдет 8 октября

Газа, Палестина (Фото: Omar Ashtawy / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное обострению палестино-израильского конфликта, пройдет 8 октября. Об этом сообщил первый зампостпреда России в организации Дмитрий Полянский в телеграм-канале.

«Внеочередной совбез назначен на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 мск) в воскресенье», — написал дипломат.

Информация о назначенном заседании уже появилась в программе мероприятий Совбеза. Встреча будет посвящена ситуации на Ближнем Востоке, в том числе палестинскому вопросу, сказано в расписании. Мероприятие пройдет в закрытом режиме.

Новый виток эскалации конфликта между Израилем и Палестиной начался утром 7 октября. ХАМАС выпустил тысячи ракет по израильской территории, затем туда проникли его боевики. Руководство группировки объявило об операции «Буря Аль-Аксы», обвинив израильскую сторону в «неоднократных вторжениях в мечеть Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме.

Израиль в ответ начал военную операцию «Железные мечи». Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что страна находится в состоянии войны. В ходе переговоров с Байденом он заявил о необходимости провести «длительную и мощную кампанию, в которой Израиль победит».

Страна перебросила к границе с сектором Газа, где уже находился 31 батальон, еще четыре дивизии. Как сообщил представитель израильской армии, бои продолжаются как минимум в 22 районах.

Сообщалось о случаях захвата в заложники израильтян, информацию подтверждали ХАМАС и Армия обороны Израиля. По данным израильского Минздрава, в стране погибли не менее 100 человек, 908 получили ранения. Палестинские службы сообщают о 198 погибших и 1610 пострадавших.

Действия ХАМАС поддержали Сирия и Иран, США, Евросоюз, Украина, Грузия и другие страны встали на сторону Израиля. Пентагон пообещал помочь израильской армии всем возможным для отражения атаки.