 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с Хамасом 2023 ,  
0 

ХАМАС начал войну с Израилем. Фоторепортаж

Появились кадры боевых действий на юге Израиля
Сюжет
Война Израиля с Хамасом 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Силы палестинского исламистского движения ХАМАС начали обстрел Израиля и вторглась в его южные районы. Израиль назвал происходящее войной и приступил к ударам по сектору Газа. Что происходит в Израиле — в фоторепортаже РБК.
ХАМАС объявил о начале военной операции &laquo;Буря Аль-Аксы&raquo; против Израиля утром 7 октября. Движение назвало ее ответом на &laquo;преступления оккупации&raquo;, передает Al Jazeera.
Фото: Mohammed Salem / Reuters

ХАМАС объявил о начале военной операции «Буря Аль-Аксы» против Израиля утром 7 октября. Движение назвало ее ответом на «преступления оккупации», передает Al Jazeera.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением, что страна находится в состоянии войны и призвал всех объединиться. Министр обороны Йоав Галант объявил массовый призыв резервистов. В стране объявили режим ЧС.&nbsp; На фото: мужчина после ракетного удара в городе Ашкелон на юге Израиля.
Фото: Amir Cohen / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением, что страна находится в состоянии войны и призвал всех объединиться. Министр обороны Йоав Галант объявил массовый призыв резервистов. В стране объявили режим ЧС. 

На фото: мужчина после ракетного удара в городе Ашкелон на юге Израиля.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром сообщала, что по израильской территории было выпущено 2,2 тыс. ракет. ХАМАС анонсировал удары 5 тыс. ракет.
Фото: Amir Cohen / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром сообщала, что по израильской территории было выпущено 2,2 тыс. ракет. ХАМАС анонсировал удары 5 тыс. ракет.

В результате ударов ХАМАСА по меньшей мере 40 человек&nbsp;в Израиле погибли, госпитализированы свыше 500, серьезные ранения получили 70, передавал The Times of Israel&nbsp; На фото: люди в пострадавшем в результате ракетного удара районе города Ашкелон.
Фото: Amir Cohen / Reuters

В результате ударов ХАМАСА по меньшей мере 40 человек в Израиле погибли, госпитализированы свыше 500, серьезные ранения получили 70, передавал The Times of Israel 

На фото: люди в пострадавшем в результате ракетного удара районе города Ашкелон.

Мужчина на месте ракетного удара в Ашкелоне.
Фото: Amir Cohen / Reuters

Мужчина на месте ракетного удара в Ашкелоне.

Палестинцы прорвали забор на границе Израиля и сектора Газа после того, как силы ХАМАС проникли на израильскую территорию.
Фото: Mohammed Fayq Abu Mostafa / Reuters

Палестинцы прорвали забор на границе Израиля и сектора Газа после того, как силы ХАМАС проникли на израильскую территорию.

Палестинцы у горящего израильского танка после того, как по нему нанесли удар проникшие на юг&nbsp;Израиля силы ХАМАСа.
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Палестинцы у горящего израильского танка после того, как по нему нанесли удар проникшие на юг Израиля силы ХАМАСа.

Палестинцы на севере Газы рядом с израильским автомобилем, которую захватили боевики ХАМАС, проникшие на юг&nbsp;Израиля.
Фото: Ahmed Zakot / Reuters

Палестинцы на севере Газы рядом с израильским автомобилем, которую захватили боевики ХАМАС, проникшие на юг Израиля.

На фоне ракетных ударов власти Израиля призвали жителей не выходить из дома и укрываться в специальных комнатах &ndash;&nbsp;мамадах, которые представляют собой укрепленные укрытия в квартирах.
Фото: Ilan Rosenberg / Reuters

На фоне ракетных ударов власти Израиля призвали жителей не выходить из дома и укрываться в специальных комнатах – мамадах, которые представляют собой укрепленные укрытия в квартирах.

Израильские военные направляются на юг Израиля. Ynet пишет, что после проникновения боевиков ХАМАС на юг&nbsp;страны местные жители начали массово просить о помощи, некоторые из них заявили, армии на месте нет и им&nbsp;никто не помогает.
Фото: Ammar Awad / Reuters

Израильские военные направляются на юг Израиля. Ynet пишет, что после проникновения боевиков ХАМАС на юг страны местные жители начали массово просить о помощи, некоторые из них заявили, армии на месте нет и им никто не помогает.

Пожар в жилом здании в Тель-Авиве после ракетного обстрела ХАМАса.
Фото: Itai Ron / Reuters

Пожар в жилом здании в Тель-Авиве после ракетного обстрела ХАМАса.

Люди в укрепленном&nbsp;укрытии&nbsp;на фоне ракетных ударов ХАМАСа по Израилю.
Фото: Itai Ron / Reuters

Люди в укрепленном укрытии на фоне ракетных ударов ХАМАСа по Израилю.

Воздушная тревога в&nbsp;Мевасерет-Ционе, Израиль.
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Воздушная тревога в Мевасерет-Ционе, Израиль.

США и ЕС осудили нападение на Израиль. В Германии и других европейских странах заявили о праве израильской стороны на оборону. МИД России призвал стороны конфликта к немедленному прекращению огня и налаживанию переговорного процесса.&nbsp;
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

США и ЕС осудили нападение на Израиль. В Германии и других европейских странах заявили о праве израильской стороны на оборону. МИД России призвал стороны конфликта к немедленному прекращению огня и налаживанию переговорного процесса. 

Днем 7 октября&nbsp;ЦАХАЛ сообщил, что нанес авиаудары по 17 военным объектам и четырем штабам ХАМАС в секторе Газа На фото: поднимающийся дым после удара по Газе.&nbsp;
Фото: Mohammed Salem / Reuters

Днем 7 октября ЦАХАЛ сообщил, что нанес авиаудары по 17 военным объектам и четырем штабам ХАМАС в секторе Газа

На фото: поднимающийся дым после удара по Газе. 

Палестинцы покидают дома на фоне решения Израиля нанести удары по Газе после вторжения ХАМАСа.
Фото: Bassam Masoud / Reuters

Палестинцы покидают дома на фоне решения Израиля нанести удары по Газе после вторжения ХАМАСа.

Теги
мультимедиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 106,01 (+1,22) Инвестиции, 06 окт, 16:30 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 100,49 (+0,81) Инвестиции, 06 окт, 16:30
Альтернативные инвестиции в спорткары и классические авто принесли 25% РБК и Ингосстрах, 17:08
ХАМАС объявил войну Израилю. Онлайн Политика, 16:58
Израильская полиция сообщила о столкновениях с палестинцами в Иерусалиме Политика, 16:47
Тихая революция: как большие языковые модели изменят бизнес Тренды, 16:47
Кадыров предложил отменить выборы президента из-за спецоперации Политика, 16:34
Сборная «Россия 25» c Ротенбергом сыграет на Кубке «Первого канала» Спорт, 16:31
ХАМАС заявил об уничтожении израильского танка Merkava Политика, 16:23
Заморозили цену на «Весь РБК Pro»
Успейте оформить подписку до 10 октября выгодно
Хочу подписку
Как устроен частный «остров» для ультрахайнетов в Сочи РБК и Breeze Home, 16:22
Иран поддержал начало войны ХАМАСа против Израиля Политика, 16:13
«Зенит» победил аутсайдера РПЛ Спорт, 16:07
Дзюба поддержал 18-летнего игрока соперника после двух незабитых пенальти Спорт, 16:04
ХАМАС начал войну с Израилем. Фоторепортаж Политика, 16:02 
Нетаньяху назвал первую цель Израиля в войне с ХАМАС Политика, 15:52
Открыто для всех: как в России создается сообщество инклюзивного бизнеса Тренды, 15:51