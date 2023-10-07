ХАМАС начал войну с Израилем. Фоторепортаж
Силы палестинского исламистского движения ХАМАС начали обстрел Израиля и вторглась в его южные районы. Израиль назвал происходящее войной и приступил к ударам по сектору Газа. Что происходит в Израиле — в фоторепортаже РБК.
ХАМАС объявил о начале военной операции «Буря Аль-Аксы» против Израиля утром 7 октября. Движение назвало ее ответом на «преступления оккупации», передает Al Jazeera.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением, что страна находится в состоянии войны и призвал всех объединиться. Министр обороны Йоав Галант объявил массовый призыв резервистов. В стране объявили режим ЧС.
На фото: мужчина после ракетного удара в городе Ашкелон на юге Израиля.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром сообщала, что по израильской территории было выпущено 2,2 тыс. ракет. ХАМАС анонсировал удары 5 тыс. ракет.
В результате ударов ХАМАСА по меньшей мере 40 человек в Израиле погибли, госпитализированы свыше 500, серьезные ранения получили 70, передавал The Times of Israel
На фото: люди в пострадавшем в результате ракетного удара районе города Ашкелон.
Мужчина на месте ракетного удара в Ашкелоне.
Палестинцы прорвали забор на границе Израиля и сектора Газа после того, как силы ХАМАС проникли на израильскую территорию.
Палестинцы у горящего израильского танка после того, как по нему нанесли удар проникшие на юг Израиля силы ХАМАСа.
Палестинцы на севере Газы рядом с израильским автомобилем, которую захватили боевики ХАМАС, проникшие на юг Израиля.
На фоне ракетных ударов власти Израиля призвали жителей не выходить из дома и укрываться в специальных комнатах – мамадах, которые представляют собой укрепленные укрытия в квартирах.
Израильские военные направляются на юг Израиля. Ynet пишет, что после проникновения боевиков ХАМАС на юг страны местные жители начали массово просить о помощи, некоторые из них заявили, армии на месте нет и им никто не помогает.
Пожар в жилом здании в Тель-Авиве после ракетного обстрела ХАМАса.
Люди в укрепленном укрытии на фоне ракетных ударов ХАМАСа по Израилю.
Воздушная тревога в Мевасерет-Ционе, Израиль.
США и ЕС осудили нападение на Израиль. В Германии и других европейских странах заявили о праве израильской стороны на оборону. МИД России призвал стороны конфликта к немедленному прекращению огня и налаживанию переговорного процесса.
Днем 7 октября ЦАХАЛ сообщил, что нанес авиаудары по 17 военным объектам и четырем штабам ХАМАС в секторе Газа
На фото: поднимающийся дым после удара по Газе.
Палестинцы покидают дома на фоне решения Израиля нанести удары по Газе после вторжения ХАМАСа.