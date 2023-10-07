ХАМАС начал войну с Израилем. Фоторепортаж

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением, что страна находится в состоянии войны и призвал всех объединиться. Министр обороны Йоав Галант объявил массовый призыв резервистов. В стране объявили режим ЧС.

На фото: мужчина после ракетного удара в городе Ашкелон на юге Израиля.