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Палестино-израильский конфликт ,  
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ХАМАС заявил о взятии в плен десятков израильтян

ХАМАС заявил о взятии в плен десятков израильтян
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с Хамасом 2023
Палестинские группировки, утром объявившие войну Израилю, захватили в плен граждан этой страны, в том числе военнослужащих. Пленение израильских военных в 2006 году стало одним из поводов для Второй ливанской войны
Фото: Abed Rahim Khatib / dpa / Global Look Press
Фото: Abed Rahim Khatib / dpa / Global Look Press

Палестинское исламистское движение ХАМАС захватило в плен десятки граждан Израиля, сообщает Al Arabiya со ссылкой на заявление группировки. Речь может идти по меньшей мере о 35 лицах, среди них могут быть не только военные, но и мирные жители.

Точное число пленных не известно, отмечает Haaretz. Reuters пишет, что боевики захватили в заложники несколько израильских граждан в городе Офаким на юге страны.

Движение выложило в сеть видео, на котором, как утверждается, показаны кадры уничтожения израильского танка Merkava Mk4. Помимо этого в интернете распространяются другие видео с пленными израильтянами в секторе Газа — в военной форме и гражданской одежде.

Ранее представитель ХАМАС Халед Кадоми в ответ на вопрос Al Jazeera, взяло ли движение в заложники израильских военных и мирных жителей, заявил: «Они не заложники. Они военнопленные».

По данным Al Arabiya, запрещенная в России палестинская террористическая группировка «Исламский джихад», которая ранее решила присоединиться к ХАМАС, также захватила в плен нескольких израильских солдат.

В армии обороны Израиля не стали комментировать эти сообщения.

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Утром 7 октября израильские военные сообщили, что несколько боевиков проникли в приграничные районы Израиля, в нескольких населенных пунктах начались вооруженные столкновения. Это произошло на фоне массированных ракетных обстрелов израильской территории, которые ХАМАС проводит в рамках военной операции «Буря Аль-Аксы».

Израиль в ответ объявил о готовности к войне и массовом призыве резервистов. Страна начала контртеррористическую операцию «Железные мечи» и атаковала позиции ХАМАС в Газе. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации пообещал, что «враг заплатит беспрецедентную цену», и распорядился зачистить от боевиков приграничные населенные пункты. На всей территории страны ввели чрезвычайное положение.

По последним данным, в Израиле в результате атак ХАМАС погибли 22 человека, почти 550 пострадали. Жертвы есть и среди палестинцев, их число не уточнялось.

В июне 2006 года Израиль в ответ на нападение ливанской военизированной организации «Хезболла» на пограничный патруль, в результате которого погибли трое израильских военных, а еще двое были взяты в плен, начал военную операцию против группировки. Она вылилась в 34-дневную войну (Вторая ливанская война), жертвами которой стали более 1 тыс. ливанцев и около 120 израильтян. Один из пленных, капрал Гилад Шалит, был освобожден только в 2011 году.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Израиль плен ХАМАС сектор Газа
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