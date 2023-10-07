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Палестино-израильский конфликт ,  
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Трамп обвинил Байдена в поддержке атаки ХАМАС на Израиль

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с Хамасом 2023
Ашкелон, Израиль
Ашкелон, Израиль (Фото: Ilan Assayag / Jini / XinHua / Global Look Press)

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал вторжение палестинской группировки ХАМАС в Израиль, обвинив нынешнюю администрацию Белого дома в том, что она стала возможна.

ХАМАС начал войну с Израилем. Фоторепортаж
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«К сожалению, доллары американских налогоплательщиков помогли финансировать эти атаки <...>. Мы заключили «Авраамские соглашения», принесшие так много мира на Ближний Восток, чтобы увидеть, как [президент США Джо] Байден смывает их такими темпами, которые невозможно представить», — заявил Трамп (цитата по Politico).

Соглашения Авраама — серия договоров о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами 2020—2021 годов. Их название отсылает к патриарху Аврааму, который считается духовным предком верующих всех авраамических религий, в том числе ислама, христианства и иудаизма. Они были заключены в период президентства Трампа.

У Израиля, по словам Трампа, есть полное право защищать свою территорию силой.

Действия ХАМАС осудили и другие кандидаты в президенты США на выборах 2024 года. Экс-постпред США при ООН Никки Хейли назвала ХАМАС «кровожадной террористической организацией, поддерживаемой Ираном» и заявила, что Израиль имеет полное право «защищать своих граждан от террора».

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Губернатор Флориды и главный соперник Трампа за выдвижение кандидатом от республиканцев Рон ДеСантис призвал к «быстрому и смертоносному ответу» ХАМАС. США, по его словам, должны поддержать Израиль.

Новый виток эскалации конфликта между Израилем и Палестиной начался утром 7 октября. ХАМАС выпустил тысячи ракет по израильской территории, затем туда проникли его боевики. Руководство группировки объявило об операции «Буря Аль-Аксы», обвинив израильскую сторону в «неоднократных вторжениях в мечеть Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме.

Израиль в ответ начал военную операцию «Железные мечи». Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что страна находится в состоянии войны. В ходе переговоров с Байденом он заявил о необходимости провести «длительную и мощную кампанию, в которой Израиль победит». Пентагон обещал помочь израильской армии всем возможным для отражения атаки.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик

14 июня 1946 года
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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