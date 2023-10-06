Лукашенко показали учебный узел сопротивления в Брестской области

Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Брестскую область (Фото: president.gov.by) Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Брестскую область (Фото: president.gov.by) Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Брестскую область (Фото: president.gov.by) Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Брестскую область (Фото: president.gov.by) Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Брестскую область (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил учебный объект Министерства обороны «Узел сопротивления» в Брестской области на западе страны, сообщает БелТА.

В беседе с военными президент Белоруссии предупредил, что никакой «показухи» быть не должно.

«Даже если убеждены, что ни с кем воевать не будем. За показуху, как за дедовщину, железобетонно спросим», — сказал он.

Объект создан для обучения военных действиям на опорных пунктах.

Лукашенко осмотрел места размещения солдат, командно-наблюдательный пункт командира роты и хозяйственный блок. Ему доложили об имеющихся на вооружении и перспективных средствах ведения контрбатарейной борьбы.

С 3 октября в Белоруссии по поручению Лукашенко началась проверка боеготовности армии.

Проверка должна показать степень готовности воинских частей и подразделений к выполнению профессиональных задач. В ходе учений войска должны совершить марши в назначенные районы и выполнить нормативы по предметам боевой подготовки.

В Белоруссии с 20 по 26 сентября 2023 года прошли масштабные военные учения. В них приняли участие как армейские части, так и подразделения территориальной обороны.