В Белоруссии пройдут масштабные военные учения

В Белоруссии с 20 по 26 сентября пройдут масштабные военные учения, заявил первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко в интервью телеканалу СТВ.

Он отметил, что подобные учения проводятся ежегодно. «В них принимают участие, как правило, все элементы военной организации государства, привлекаются территориальная оборона. На последнее учение будет привлекаться в том числе и народное ополчение», — сказал Муравейко

Кроме того, он сообщил, что «буквально завтра-послезавтра начнется совместное учение по линии Содружества Независимых Государств по подготовке сил и средств системы противовоздушной обороны», которые пройдут на российских полигонах Ашулук и Телемба.

Муравейко также подчеркнул, что «особо много интересных вещей придают для организации учений сейчас проводимая специальная военная операция» Россией. По его словам, россияне «активно делятся опытом». «В тренде, естественно, такие важные моменты, как контрбатарейная борьба, борьба с диверсионно-разведывательными группами», — отметил Муравейко.

В начале сентября в Белоруссии прошли оперативно-стратегические учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Боевое братство — 2023».

В рамках одного из маневров на Брестском полигоне был отработан «тактический эпизод по недопущению прорыва незаконного вооруженного формирования и его последующего уничтожения», сообщало Минобороны республики.

В «Боевом братстве» принимали участие свыше 2,5 тыс. военных и 500 единиц вооружений и техники. В числе участников — подразделения вооруженных сил стран — членов ОДКБ, а также формирования сил специального назначения белорусской полиции, органов безопасности и погранкомитета республики.