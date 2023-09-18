 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 сентября
EUR ЦБ: 103,04 (-0,19) Инвестиции, 15 сен, 16:45 Курс доллара на 16 сентября
USD ЦБ: 96,63 (+0,47) Инвестиции, 15 сен, 16:45
В Белоруссии пройдут масштабные военные учения Политика, 02:28
В Белом доме заявили, что Байден призовет к расширению Совбеза ООН Политика, 02:25
«Ъ» узнал о первом приговоре военнослужащей за уклонение от мобилизации Общество, 02:04
Глава УЕФА назвал условие возвращения России к соревнованиям Спорт, 01:49
Дмитрий Рогозин может стать сенатором от Запорожской области Политика, 01:19
В зоопарке Екатеринбурга умерла 25-летняя белая медведица Айна Общество, 00:51
В ДНР сообщили о гибели командира 31-й десантно-штурмовой бригады Политика, 00:32
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 00:15
Шольц назвал вывод российских войск с Украины условием для переговоров Политика, 00:05
«Спартак» победил впервые за месяц, а ЦСКА вырвал ничью. Итоги тура РПЛ Спорт, 00:00
Торговый оборот России и США установил новый антирекорд Экономика, 00:00
Кандидат в президенты США назвал Китай главной угрозой Политика, 17 сен, 23:31
В Одесской области прогремели взрывы Политика, 17 сен, 23:25
«Флакон», «Хлебозавод», «Суперметалл»: как делают креативные пространства РБК Стиль и Honor, 17 сен, 23:22
Политика ,  
0 

В Белоруссии пройдут масштабные военные учения

В Белоруссии анонсировали масштабные военные учения

В Белоруссии с 20 по 26 сентября пройдут масштабные военные учения, заявил первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко в интервью телеканалу СТВ.

Он отметил, что подобные учения проводятся ежегодно. «В них принимают участие, как правило, все элементы военной организации государства, привлекаются территориальная оборона. На последнее учение будет привлекаться в том числе и народное ополчение», — сказал Муравейко

Кроме того, он сообщил, что «буквально завтра-послезавтра начнется совместное учение по линии Содружества Независимых Государств по подготовке сил и средств системы противовоздушной обороны», которые пройдут на российских полигонах Ашулук и Телемба.

Муравейко также подчеркнул, что «особо много интересных вещей придают для организации учений сейчас проводимая специальная военная операция» Россией. По его словам, россияне «активно делятся опытом». «В тренде, естественно, такие важные моменты, как контрбатарейная борьба, борьба с диверсионно-разведывательными группами», — отметил Муравейко.

В начале сентября в Белоруссии прошли оперативно-стратегические учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Боевое братство — 2023».

В рамках одного из маневров на Брестском полигоне был отработан «тактический эпизод по недопущению прорыва незаконного вооруженного формирования и его последующего уничтожения», сообщало Минобороны республики.

Читайте на РБК Pro
Конец «китайского чуда». Почему КНР прочат завершение 40-летнего бума
Как перезапустить карьеру, чтобы все получилось
В российском e-commerce назревает технологический сдвиг. Каким он будет
Мама ничего не хочет: как влияет депрессия родителей на ребенка

В «Боевом братстве» принимали участие свыше 2,5 тыс. военных и 500 единиц вооружений и техники. В числе участников — подразделения вооруженных сил стран — членов ОДКБ, а также формирования сил специального назначения белорусской полиции, органов безопасности и погранкомитета республики.

Теги
Белоруссия учения военные учения
Материалы по теме
Лукашенко напомнил соседям, что вместо «красных» у Белоруссии одна линия
Политика
Польша построит электронный барьер на границе с Белоруссией
Политика
Лукашенко заявил о готовности передать Африке белорусские технологии
Политика