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Политика ,  
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Лукашенко назначил нового ответственного за мобилизацию в Белоруссии

Лукашенко назначил ответственным за мобилизацию в Белоруссии полковника Расюка
Фото: Миша Фридман / Getty Images
Фото: Миша Фридман / Getty Images

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил полковника Андрея Расюка начальником главного организационно-мобилизационного управления — заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил страны. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Расюк ранее был командиром 361-й базы охраны и обслуживания центральных органов военного управления Белоруссии.

Ранее пост начальника главного организационно-мобилизационного управления — заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии занимал генерал-майор Владислав Будик. Лукашенко уволил его с должности в середине августа в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе (для генерал-майора — 55 лет). После этого Будик был зачислен в запас.

Генерал-майор сохранил право носить военную форму и знаки различия.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
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