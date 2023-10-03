Лукашенко поручил создать комиссию по контролю за экспортом в Россию

Возглавит новый орган посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой, на начальном этапе планируется работать с 75 группами товаров. «Нет таких товаров в Беларуси, которые мы не можем продать», — заявил президент Лукашенко

Александр Лукашенко (Фото: Владимир Астапкович / POOL / ТАСС)

В Белоруссии в ближайшее время будет создана комиссия по контролю за экспортом важнейших групп товаров в Россию. Соответствующее поручение на встрече с послом Белоруссии в России Дмитрием Крутым дал президент Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Мы выстояли. Сейчас надо подниматься с колен. Санкции, не санкции — весь мир и минеральные удобрения готов покупать, и нефтепродукты. Даже в России дефицит. И так далее. Поэтому нет таких товаров в Беларуси, которые мы не можем продать. Просто надо шевелиться. Вы, ваша комиссия ответственны за особо важные группы товаров», — объяснил необходимость создания комиссии Лукашенко.

Глава государства призвал Крутого «прописывать себе нормальные полномочия» в рамках указа о создании комиссии, а также задействовать в ее работе «всех, кого сочтет нужным», включая министров и аппарат правительства. О работе нового органа Лукашенко потребовал докладывать ему напрямую.

Крутой после встречи с президентом пояснил, что комиссия не будет вмешиваться в текущую деятельность предприятий, а будет «своеобразным отраслевым органом», который вносит предложения по фундаментальным вопросам. «Например, по вопросам логистики или ж/д тарифов. То есть по тем вещам, которые директор нашего предприятия не сможет самостоятельно решить в России, где, возможно, требуется вмешательство премьер-министра либо президентский уровень», — пояснил посол.

От добавил, что на первом этапе глава государства поручил определить 75 позиций товаров, с которыми и будет работать комиссия.

Россия остается крупнейшим импортером белорусских товаров. Согласно данным Белстата за 2021 год (последние опубликованные данные), страна экспортировала в Россию товаров на $16,3 млрд — максимальный показатель за всю историю наблюдений. Для сравнения: во все страны вне СНГ за тот же период было экспортировано товаров на $16,1 млрд.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее говорил, что по итогам 2022 года товарооборот России и Белоруссии вырос до $45 млрд и продолжает расти.

За первое полугодие этого года товарооборот между Россией и Белоруссией увеличился еще на 16,9%.