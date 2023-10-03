В Белоруссии началась проверка боеготовности армии

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В Белоруссии по поручению президента Александра Лукашенко началась проверка боеготовности вооруженных сил, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

«В ходе проверки запланировано передвижение военной техники и личного состава по дорогам общего пользования в Минской и Витебской областях. Также предусматривается задействование авиации для поддержки действий сухопутных войск», — говорится в сообщении военного ведомства.

Проверка позволит определить готовность воинских частей и подразделений к выполнению профессиональных задач. Войска совершат марши в назначенные районы и выполнят нормативы по предметам боевой подготовки.

Одновременно с проверкой боеготовности в Белоруссии начались ежегодные занятия по мобилизационной готовности. Цель учений — повышение уровня подготовки и слаженности органов управления территориальной обороной.

В Белоруссии с 20 по 26 сентября 2023 года прошли масштабные военные учения. В них приняли участие как армейские части, так и подразделения территориальной обороны.