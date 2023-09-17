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Военная операция на Украине ,  
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Лукашенко напомнил соседям, что вместо «красных» у Белоруссии одна линия

Лукашенко: Минск не рисует никаких красных линий, есть одна линия — госграница
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Военная операция на Украине

В случае агрессии Белоруссия не будет рисовать никаких «красных» линий, у Минска есть только одна линия — государственная граница, заявил президент страны Александр Лукашенко, передает БелТА.

Лукашенко во время выступления на форуме «Мы — белорусы!», посвященном Дню народного единства страны, обратился к государствам-соседям — полякам, литовцам и латышам.

«Мы не рисуем планы вмешательства в вашу жизнь. Мы желаем вам только добра, счастья и мира», — заявил Лукашенко. Он отметил, что сейчас любое неосторожное движение может привести к непоправимым последствиям, однако он не хочет разворачивать военные действия.

«В случае агрессии против Белоруссии мы не будем рисовать никаких красных, желтых, черных или голубых линий! Она есть, эта линия, — государственная граница! И вы знаете, что у нас есть чем ответить», — заключил он.

Отношения Белоруссии со странами-соседями ухудшились после решения переместить на территорию страны бойцов ЧВК «Вагнер». Позднее страны Балтии и Польша начали укреплять свои границы и вводить усиленный режим охраны.

Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко в августе 2023 года заявлял, что Белоруссия мгновенно ответит на агрессию со стороны Украины, Польши и стран Балтии. Он обещал ответить «всем тем, что есть» и нанести «неприемлемый удар». Президент не исключал и применение ядерного оружия.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
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