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Мобильное приложение банка «Ак Барс» пропало из Google Play из-за санкционных ограничений Минфина США, сообщили РБК в банке.

«С этой проблемой столкнулись и другие банки, попавшие под санкции. Для установки и обновления приложения на Android банк зарегистрирован в альтернативных сторах: AppGallery, Galaxy Store, RuStore, Xiaomi Store, NashStore. <...> Уже установленное мобильное приложение продолжит работать в полном объеме, ограничений по его использованию нет. Советуем не удалять его со своего смартфона», — сообщили в «Ак Барсе».

Для проведения необходимых операций также можно использовать веб-версию приложения «Ак Барс Банк Онлайн», адаптированную для мобильных устройств, уточнили в банке.

Приложение банка по-прежнему можно скачать на смартфон на базе iOS, сообщили в банке. В «Ак Барсе» рекомендовали отключить автоматическое обновление и автовыгрузку приложений, чтобы сохранить приложение на iPhone.

В сентябре Минфин США расширил санкции против российских компаний. В SDN-список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) попало несколько десятков организаций, в том числе «Ак Барс». Ограничения подразумевают блокировку всех активов компании на территории США, а также запрет американским лицам на любое взаимодействие с попавшими под санкции организациями.