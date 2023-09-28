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Финансы ,  
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ВТБ из-за санкций простил часть долга «из далекой дружественной страны»

ВТБ был вынужден частично простить долг иностранному заемщику, который не мог платить по обязательствам из-за санкций. Списание части кредита привело к резкому росту расходов на резервы, но в банке называют это разовым событием
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Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В августе ВТБ простил часть долга корпоративного заемщика «из далекой дружественной страны» из-за санкционных ограничений, сообщил журналистам первый зампред госбанка Дмитрий Пьянов. Так он объяснил резкий рост расходов ВТБ на резервирование.

ВТБ за месяц сформировал резервы на 31,6 млрд руб. (против 13,4 млрд руб. в июле), 24,6 млрд руб. из этой суммы пришлось на корпоративный портфель, из них почти половина — на одного заемщика, уточнил Пьянов. По его оценке, этот фактор является разовым.

«Мы неохотно раскрываем имена в части резервирования по юридическим лицам, но это по сути не просто резерв, а реализовавшийся убыток кредитного характера, связанный с тем, что мы позволили одному нашему заемщику, трансграничному, из дружественной дальней страны погасить долг с дисконтом небольшим», — объяснил первый зампред ВТБ. Он отказался раскрыть размер выданного кредита и величину дисконта по нему, а также страну, в которой ведет бизнес этот клиент. Сложности с возвратом долга, по его словам, возникли из-за того, что ссуда была выдана «в недружественной валюте».

Увеличение расходов на резервирование сказалось на чистой прибыли: за отчетный месяц она составила 25,9 млрд руб., что на 17,1% ниже июльского результата.

«Мы вынуждены решать проблему отдельных кредитов, которые имеют сложности с обслуживанием и погашением из-за санкционных режимов. В той ситуации, где отстаивание своих прав как кредитора может быть сопряжено с длительным периодом и неоднозначной юридической позицией, мы в очень счетных случаях готовы идти на такое урегулирование. Это является разовой нетипичной операцией», — заверил Пьянов. Он подчеркнул, что стандартная практика ВТБ неизменна — «никаких дисконтов не предлагать».

ВТБ попал под блокирующие санкции в феврале 2022 года, после начала российской военной операции на Украине. Согласно оборотной ведомости банка на 1 февраля 2022 года, на его балансе были валютные и рублевые корпоративные кредиты, выданные нерезидентам на срок от одного до трех лет и свыше трех лет. Основная часть ссуд была в валюте, речь идет о портфеле на $16,9 млрд. Как изменился этот портфель после начала кризиса, неизвестно — в новых формах отчетности банков по РСБУ нет детализации по валюте и активам, приходящимся на нерезидентов.

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Пьянов не ответил на вопрос РБК, произошло ли частичное погашение трансграничного долга за счет сделки цессии — продажи прав требования по нему третьему лицу с дисконтом.

«Способы вот этого экономического погашения с дисконтом мне не хотелось бы раскрывать в силу наличия санкционной тематики в этом вопросе», — сказал топ-менеджер. По его словам, долг был погашен досрочно.

Ранее Сбербанк через свои структуры начал продавать долги некоторых заемщиков за рубежом с дисконтом, если возврат обязательств осложняется санкциями, писал РБК.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина
ВТБ Долги отчетность МСФО резервы
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