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Война санкций ,  
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«Ак Барс» приостановил исходящие переводы в валюте для юрлиц

Попавший под санкции «Ак Барс» остановил исходящие переводы валюты для юрлиц
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Война санкций
Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости
Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Банк «Ак Барс», который накануне попал под санкции США, приостанавливает проведение исходящих переводов в валюте и конвертацию в доллары, евро и дирхамы, сообщили РБК в пресс-службе банка.

Ограничение начинает действовать 15 сентября. Банк приостанавливает осуществление исходящих переводов в иностранной валюте «в части обслуживания юридических лиц».

«Отделения банка, банкоматы, мобильные приложения и сайт работают в обычном режиме. В части обслуживания физических лиц правила совершения операций в валюте не изменились», — подчеркнули в пресс-службе.

Переводы внутри банка и по территории России между российскими банками в рублях проводятся в обычном режиме, добавил представитель «Ак Барса».

Банк попросил клиентов воздержаться от проведения исходящих переводов в иностранных валютах до появления разъяснений «во избежание задержек в банках-корреспондентах». Им также рекомендовали не удалять мобильное приложение банка со смартфонов. Приложения других попавших под санкции банков ранее удаляли из Appstore для iOS и Google Play для Android.

Накануне Минфин США расширил санкции против российских компаний. В SDN-список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) попало несколько десятков организаций, в том числе «Ак Барс». Ограничения подразумевают блокировку всех активов компании на территории США, а также запрет американским лицам на любое взаимодействие с попавшими под санкции организациями.

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Ранее валютные переводы приостанавливали и другие российские банки, попавшие под санкции США. В частности, это сделали ВТБ, Московский кредитный банк (МКБ), Альфа-банк, «Открытие», Россельхозбанк и другие.

Теги
«Ак Барс» санкции США Денежные переводы иностранная валюта
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