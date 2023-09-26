Коллекторы «Сбера» начали продавать «зарубежные» долги в условиях санкций

Коллекторы из группы «Сбера» стали уступать права требования по долгам некоторых заемщиков в странах, где не могут их взыскать из-за санкций. Эту схему могут использовать и другие подсанкционные банки, отмечают юристы

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Коллекторское агентство «АктивБизнесКонсалт» (АБК), которое входит в группу Сбербанка, заключило редкую сделку цессии, продав права требования по долгу своего клиента в недружественной юрисдикции третьему лицу. Об этом РБК рассказали начальник управления принудительного взыскания и банкротства «Сбера» Евгений Акимов и директор по правовым вопросам и GR АБК Евгения Уткина. АБК, как и Сбербанк, находится под санкциями США. Продажа долга для последующего взыскания третьим лицом в недружественной стране — один из способов работать в условиях санкций, отметил Акимов.

«Продажа была вызвана сроками давности. Срок исковой давности — до десяти лет, и прямо на грани десяти лет мы уступили права требования третьему лицу в недружественной юрисдикции», — пояснила Уткина. Сумма задолженности составляла 140 млн руб., долг был продан с дисконтом 67%.

«Это успешный кейс: продать почти десятилетнюю просрочку за 67% — случай один на миллион», — считает Уткина. По ее словам, права требования приобрели юристы «в интересах другого кредитора, который был заинтересован в том, чтобы увеличить свою долю, установить контроль над имуществом должника».

Переуступка долгов — теперь одна из стратегий Сбербанка по работе с должниками за рубежом, говорит Акимов: «Есть сроки исковой давности, можно занять выжидательную позицию. Либо цессирование долга — можно долги продавать тем, кто может их взыскать. Все зависит от каждого конкретного кейса — где-то можно будет ждать, где-то будем продавать, где-то будем сами просуживать».

Как санкции усложнили взыскание долгов за рубежом

Сами по себе санкции не запрещают подсанкционным лицам и компаниям обращаться в суды этих юрисдикций за защитой своих законных прав, в том числе за взысканием долгов, напоминает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

«Другой вопрос — а много ли в этом смысла? Любые расчеты с кредиторами, находящимися под санкциями, попадают под запрет, а сами счета в большинстве случаев попросту заблокированы», — продолжает юрист.

Кроме того, российские подсанкционные банки испытывали сложности с поиском иностранных консультантов и юристов, которые могли бы представлять их интересы за рубежом. Например, весной 2022 года крупная международная фирма Latham & Watkins отказалась от сотрудничества с ВТБ на фоне санкций. Некоторые компании выражали готовность работать с госбанком, но не смогли найти банк-корреспондент для расчетов с российским контрагентом, хотя наложенные санкции не запрещали фирмам защищать ВТБ в суде и получать за это вознаграждение.

В каких странах держат активы российские должники В ноябре 2021 года стоимость зарубежной недвижимости россиян, чьи долги пытаются взыскать российские кредиторы, составляла не менее $1 млрд, оценивали в АБК. При этом на недвижимость приходилось более 90% активов таких должников за границей. В основном речь идет об имуществе в Испании, Великобритании, на Кипре и в США. После начала специальной военной операции и санкций ситуация с размещением активов должников за рубежом практически не изменилась, утверждает Уткина. «Мы видим, что некоторые должники уводят бизнес и открывают компании в новых юрисдикциях. Это ОАЭ, Гонконг, Казахстан, но не меньшее количество должников ничего не делают со своими активами. Какая доля совершила «переезд», сказать сложно», — заключает она.

Как и кому банки продают долги в недружественных странах

Сделка Сбербанка по продаже долга за рубежом не единственная на рынке, другие банки тоже так делают, но практика пока не распространена, говорит управляющий партнер российско-американской юрфирмы Marks & Sokolov Сергей Соколов. По его словам, пока такие сделки — редкость, потому что продажа долга «должна быть настоящей», а не схемой по обходу санкций.

«Переуступка действительно должна происходить на рыночных условиях, покупатель не должен иметь отношения к санкционному банку. И вот это сдерживает», — объясняет эксперт. В крупных банках не ответили на запросы РБК.

По словам Соколова, покупателями долгов у российских подсанкционных банков могут быть инвесторы, которые занимаются коллекторским бизнесом и рассчитывают заработать на разнице между ценой покупки прав требования и возможной суммой взыскания по суду.

Блокирующие санкции предполагают запрет на заключение сделок с лицами, находящимися под ними. «Соответственно, возникают риски того, что сделка на рынке цессии может быть признана нарушающей ограничения уже для цессионария — лица, которое приобрело права требования», — говорит Федюкин.

Сделки цессии, как правило, проходят с дисконтом, но оценить, каким он может быть при продаже долгов за рубежом российскими санкционными банками, эксперты затрудняются. «Стандартных схем с крупными должниками нет, это не конвейерная история», — объясняет Акимов.

«Дисконт в первую очередь зависит от качества долга и платежеспособности должника; расходы, связанные с возвратом задолженности, в том числе и судебные, также могут учитываться при определении его размера. Но если в абстрактной ситуации должник готов погасить задолженность перед кредитором и все, что ему мешает это сделать, — это санкции, то я не вижу оснований для продажи долга со значительной скидкой», — рассуждает Федюкин.