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Война санкций ,  
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Финляндия из-за санкций лишилась российского огнеупорного кирпича

Yle: Финляндия из-за санкций лишилась российского кирпича и создала свой аналог
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Война санкций

В Финляндии местные специалисты по каменной кладке столкнулись с проблемами после прекращения импорта российского огнеупорного кирпича из-за введения санкций, сообщает государственная телерадиокомпания Yle.

Российский огнеупорный кирпич ранее широко использовался в Финляндии для облицовки внутренних помещений и каркасов каминов и печей. «Российские огнеупорные кирпичи были прочными и полностью неповрежденными, в то время как новые импортные кирпичи очень часто имели трещины. Лично я не был слишком уверен в их качестве", — рассказал телекомпании специалист по работе с камнем Саму Тойванен из Пиексямяки, который пытался найти аналог российскому кирпичу.

Также после прекращения импорта кирпича сильно вырос спрос на отопительные камины в Финляндии и Центральной Европе, отмечает Yle. В связи с чем компании Seppälä Tiile, которая производит камины, пришлось заняться разработкой отечественного жаростойкого кирпича. Генеральный директор компании Яри Сеппяля сообщил, что продукт готов и поступит в продажу примерно через месяц. «Конечно, сырьевая база разная. Однако огнеупорные ингредиенты примерно такие же, как и в российских», — отметил он.

В октябре 2022 года аналитики Экономического исследовательского института Pellervo (PTT) спрогнозировали, что Финляндия нарастит объемы вырубки леса из-за прекращения российского импорта.

Импорт леса из России также прекратился из-за санкций ЕС, которые были введены после начала российской военной операции на Украине. Ограничения коснулись дров и щепы во всех их формах, а также необработанной древесины и пиломатериалов.

По данным PTT, в 2022 году прекращение импорта российской древесины не стало проблемой, но в 2023-м ситуация будет иной — спрос на древесину вырастет, и Финляндия будет вынуждена сама увеличить объемы вырубки лесов.

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Финляндия санкции санкции против России кирпичи
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