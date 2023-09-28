Буданов заявил, что контрнаступление ВСУ проходит пешком

Бóльшая часть украинского контрнаступления проходит пешком, использование бронетехники минимально, заявил глава ГУР Украины Буданов. Россия не раз говорила о провале наступления ВСУ и больших потерях с украинской стороны

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Основная часть украинского наступления проходит пешком. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в комментарии The Wall Street Journal.

«К сожалению, бóльшая часть нашего наступления сейчас проходит пешком», — сказал он. По словам Буданова, использование тяжелой бронетехники минимально.

Ранее глава ГУР заявил, что Украина продолжит контрнаступление и после наступления холодов, сырости и грязи, несмотря на связанные с этим сложности. Он признал, что контрнаступление идет на разных направлениях и медленнее, чем ему хотелось бы, и охарактеризовал ситуацию как сложную.

Контрнаступление Украины началось в июне. После этого Киев неоднократно признавал, что оно идет медленнее, чем хотелось бы. Среди причин власти Украины назвали нехватку оружия, сложности на поле боя и укрепленные линии обороны России.

The Times ранее писала, что медленный темп контрнаступления ВСУ связан с «лучшей формой» российской армии и «линией Суровикина» — обширной сетью траншей, минных полей, заграждений из колючей проволоки, танковых ловушек и огневых позиций.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 6 сентября сказал, что Вашингтон видит «заметный прогресс» в контрнаступлении украинских сил. «Мы увидели заметный прогресс в контрнаступлении, что очень радует», — подчеркнул он.

Однако президент России Владимир Путин не разделил его точку зрения, назвав украинское контрнаступление провальным. По данным главы Минобороны России Сергея Шойгу, Украина за три месяца боевых действий к 5 сентября потеряла более чем 66 тыс. человек и свыше 7,5 тыс. единиц вооружения.

Командующий оперативно-стратегической группой ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский 2 сентября заявил, что украинские военные якобы прорвали первую линию обороны российских войск на южном фронте. Представитель запорожской администрации Владимир Рогов его заявление опроверг. Минобороны России также заявило, что изменений в тактическом положении войск в Запорожской области нет.