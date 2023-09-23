 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Хунта в Нигере обвинила Гутерриша в сговоре с Францией против властей

Хунта в Нигере обвинила Гутерриша в сговоре с Францией против новых властей

Генсек ООН Антониу Гутерриш совместно с властями Франции препятствовали участию представителей Нигера в Генеральной Ассамблее ООН, отозвав аккредитацию постоянного представителя страны в организации. Об этом заявил официальный представитель военного переходного правительства Национального совета спасения родины (CNSP) Нигера Амаду Абдраман в эфире телеканала RTN.

«Генеральный секретарь ООН при попустительстве Франции и франкофонных глав государств ЭКОВАС не выполнил свою миссию, воспрепятствовав участию Нигера в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», — сказал Абдраман.

Представитель хунты заявил, что своим решение Гутерриш удовлетворил просьбу бывшего главы МИД Нигера отозвать постоянного представителя Нигера при ООН.

Переворот в Нигере произошел в конце июля. Глава президентской гвардии генерал Абдурахман Тчиани объявил себя новым лидером страны, президент Мохамед Базум был свергнут. Военная хунта объявила, что собирается судить его по обвинению в государственной измене. ЭКОВАС ввел санкции против мятежников и пригрозил интервенцией, которая пока не последовала. Западные страны также осудили переворот.

Тчиани в ответ предупреждал, что любое вмешательство будет расцениваться как оккупация. Глава Генштаба, назначенный мятежниками, приказал привести войска в состояние боеготовности.

В начале сентября новые власти Нигера объявили о приостановке всей деятельности международных и неправительственных организаций, а также агентств ООН в «зонах операций». 

Читайте на РБК Pro
Ставка на $1 трлн: как Nvidia стала главным поставщиком «мозгов» для ИИ
Как стать счастливым: методика «Колесо жизни»
«Я впариваю фигню»: какие убеждения мешают менеджерам продавать больше
Бонусофагия: как понять, что ваш бизнес заражен этой опасной болезнью
Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Нигер ООН Франция Антониу Гутерриш
Материалы по теме
Евкуров провел переговоры с министром обороны Нигера и президентом Мали
Политика
Хунта в Нигере обвинила Францию в развертывании сил для интервенции
Политика
В Нигере допустили соглашение с ЭКОВАС в ближайшие дни
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 сентября
EUR ЦБ: 102,25 (-0,11) Инвестиции, 22 сен, 16:57 Курс доллара на 23 сентября
USD ЦБ: 96,04 (-0,03) Инвестиции, 22 сен, 16:57
Хунта в Нигере обвинила Гутерриша в сговоре с Францией против властей Политика, 04:15
В США исключили «изменение правил игры» после поставок ATACMS на Украину Политика, 03:52
В Роспотребнадзоре оценили опасность от сброса воды с АЭС «Фукусима» Общество, 03:51
Сын Кочаряна стал фигурантом дела о нападении на полицейских Общество, 03:31
Причиной взрыва автомобиля в Казани стала неисправность двигателя Общество, 02:54
Мордашов не смог убедить суд ЕС снять с него санкции Бизнес, 02:47
Блинкен прокомментировал возможные поставки ATACMS Украине Политика, 02:13
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Баку заявил о первых итогах расследования гибели миротворцев в Карабахе Политика, 01:49
Глава «Росатома» заявил о стройке АЭС в Венгрии вопреки критике Запада Бизнес, 01:27
Bloomberg узнал о просьбе США к Польше объяснить отказ от помощи Киеву Политика, 01:25
Автор антироссийских санкций сложил полномочия главы комитета Сената США Политика, 01:03
Глава Грузии отказалась лишить гражданства генпрокурора за связь с ФСБ Политика, 00:29
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 00:15
МИД раскрыл подробности дискуссии Лаврова и Гуттереша по зерновой сделке Политика, 22 сен, 23:57