Хунта в Нигере обвинила Гутерриша в сговоре с Францией против новых властей

Хунта в Нигере обвинила Гутерриша в сговоре с Францией против властей

Генсек ООН Антониу Гутерриш совместно с властями Франции препятствовали участию представителей Нигера в Генеральной Ассамблее ООН, отозвав аккредитацию постоянного представителя страны в организации. Об этом заявил официальный представитель военного переходного правительства Национального совета спасения родины (CNSP) Нигера Амаду Абдраман в эфире телеканала RTN.

«Генеральный секретарь ООН при попустительстве Франции и франкофонных глав государств ЭКОВАС не выполнил свою миссию, воспрепятствовав участию Нигера в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», — сказал Абдраман.

Представитель хунты заявил, что своим решение Гутерриш удовлетворил просьбу бывшего главы МИД Нигера отозвать постоянного представителя Нигера при ООН.

Переворот в Нигере произошел в конце июля. Глава президентской гвардии генерал Абдурахман Тчиани объявил себя новым лидером страны, президент Мохамед Базум был свергнут. Военная хунта объявила, что собирается судить его по обвинению в государственной измене. ЭКОВАС ввел санкции против мятежников и пригрозил интервенцией, которая пока не последовала. Западные страны также осудили переворот.

Тчиани в ответ предупреждал, что любое вмешательство будет расцениваться как оккупация. Глава Генштаба, назначенный мятежниками, приказал привести войска в состояние боеготовности.

В начале сентября новые власти Нигера объявили о приостановке всей деятельности международных и неправительственных организаций, а также агентств ООН в «зонах операций».