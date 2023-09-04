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Война санкций ,  
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CBS узнал о планах США передать Украине российские активы на $1 млрд

CBS: Минюст США хочет передать Украине российские активы более чем на $1 млрд
Сюжет
Война санкций

Минюст США ищет возможность направить Украине подпавшие под санкции российские активы стоимостью более $1 млрд, передает телеканал CBS.

С конца февраля 2022 года США конфисковали или способствовали изъятию российских активов на общую сумму более $1 млрд по всему миру, утверждает канал.

«Мы добиваемся от Конгресса разрешения использовать полученные средства на пользу народа Украины», — сообщила CBS первый заместитель министра юстиции — генерального прокурора США Лиза Монако.

В феврале 2022 года, после начала спецоперации на Украине, западные страны ввели санкции против российского Центробанка и заморозили его валютные активы за рубежом. По оценке главы Минфина Антона Силуанова, Россия лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов — это около $300 млрд. Bloomberg сообщал о заморозке $311 млрд российских резервов и еще €19 млрд у попавших под санкции бизнесменов.

Украина неоднократно предлагала направить конфискованные активы на помощь Киеву. США изначально выступали против конфискации активов России, называя это невозможным с юридической точки зрения. Однако в декабре 2022 года сенат США утвердил поправку в бюджет, позволяющую передавать конфискованные активы российских бизнесменов для гуманитарной и военной помощи Украине.

В январе Минюст США анонсировал передачу Украине части замороженных российских активов. 4 февраля генпрокурор США Меррик Гарланд объявил о передаче конфискованных активов основателя телеканала «Царьград» (находится под санкциями США и ЕС) Константина Малофеева на нужды Киева.
Речь шла о $5,4 млн. Сам Малофеев также находится под санкциями США. Вашингтон полагает, что фонд, который возглавляет бизнесмен, оказывал поддержку ополченцам республик Донбасса.

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Кремль называл конфискацию активов ЦБ кражей. «Это абсолютно незаконные действия, они противоречат международному праву, это не что иное, как посягательство на собственность, в данном случае государственную собственность, и на частную собственность», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Теги
Украина США арест активов российские активы санкции
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