CBS узнал о планах США передать Украине российские активы на $1 млрд

Минюст США ищет возможность направить Украине подпавшие под санкции российские активы стоимостью более $1 млрд, передает телеканал CBS.

С конца февраля 2022 года США конфисковали или способствовали изъятию российских активов на общую сумму более $1 млрд по всему миру, утверждает канал.

«Мы добиваемся от Конгресса разрешения использовать полученные средства на пользу народа Украины», — сообщила CBS первый заместитель министра юстиции — генерального прокурора США Лиза Монако.

В феврале 2022 года, после начала спецоперации на Украине, западные страны ввели санкции против российского Центробанка и заморозили его валютные активы за рубежом. По оценке главы Минфина Антона Силуанова, Россия лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов — это около $300 млрд. Bloomberg сообщал о заморозке $311 млрд российских резервов и еще €19 млрд у попавших под санкции бизнесменов.

Украина неоднократно предлагала направить конфискованные активы на помощь Киеву. США изначально выступали против конфискации активов России, называя это невозможным с юридической точки зрения. Однако в декабре 2022 года сенат США утвердил поправку в бюджет, позволяющую передавать конфискованные активы российских бизнесменов для гуманитарной и военной помощи Украине.

В январе Минюст США анонсировал передачу Украине части замороженных российских активов. 4 февраля генпрокурор США Меррик Гарланд объявил о передаче конфискованных активов основателя телеканала «Царьград» (находится под санкциями США и ЕС) Константина Малофеева на нужды Киева.

Речь шла о $5,4 млн. Сам Малофеев также находится под санкциями США. Вашингтон полагает, что фонд, который возглавляет бизнесмен, оказывал поддержку ополченцам республик Донбасса.

Кремль называл конфискацию активов ЦБ кражей. «Это абсолютно незаконные действия, они противоречат международному праву, это не что иное, как посягательство на собственность, в данном случае государственную собственность, и на частную собственность», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.