Песков пообещал нестандартный ответ на конфискацию активов Малофеева США

Решение США конфисковать активы Малофеева незаконно и подрывает доверие к этому государству, заявил Песков. Он отметил, что Россия не оставит без ответа эти действия. Отобранное бизнесмена Вашингтон намерен передать Киеву

Константин Малофеев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия будет искать «нелинейные, нестандартные варианты ответа» на конфискацию американскими властями активов основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Активы Малофеева в США решили конфисковать и передать на восстановление Украины. Речь идет о $5,4 млн.

«В обычных условиях это могло бы быть и должно было бы быть предметом для судебного разбирательства, с абсолютно железобетонными перспективами выиграть это разбирательство. <...> Но мы [сейчас] не имеем возможности в судебном порядке оспаривать свои права», — отметил он.

По словам Пескова, подобное решение ударит по США бумерангом, поскольку «это не что иное, как посягательство на совершенно святое для США право собственности».

Конфисковать активы Малофеева американский суд разрешил в начале февраля этого года. Накануне, 10 мая, генеральный прокурор США Меррик Гарланд разрешил передать Украине эти активы. Он отметил, что это первая, но не последняя передача арестованных российских средств в пользу Киева.

Малофеев находится под западными санкциями с 2014 года. Украина, ЕС, США и Канада посчитали, что возглавляемый им фонд оказывал поддержку ополченцам в Донбассе. В разговоре с Forbes бизнесмен отметил, что аресту в США подверглись его инвестиции, которые заморожены еще с 2014 года.

Малофеев в 2005 году основал частный инвестиционный фонд Marshall Capital Partners, был председателем его совета директоров. До 2013 года владел как миноритарий акциями «Ростелекома». В 2011 году основал агрохозяйство «Заречье» в Подмосковье, где выращивают коров абердин-ангусской породы. В 2014-м основал «Царьград». Возглавляет общество по борьбе «с русофобией», является одним из руководителей Всемирного русского народного собора.