Кулеба заявил о тупике в обсуждениях с G7 трибунала и российских активов

По первому вопросу есть разногласия, а по второму «не хватает воли», заявил Кулеба. Россия осуждала идею трибунала по Украине и предупреждала, что не будет считать его легитимным. Блокировку активов власти считают незаконной

Дмитрий Кулеба (Фото: Henry Nicholls / WPA Pool /Getty Images)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил об отсутствии прогресса в обсуждениях со странами «Группы семи» (G7) двух тем: создания трибунала для расследования действий России, а также передаче Киеву замороженных российских активов.

«К сожалению, мы находимся в своего рода тупике по обоим вопросам», — сказал он (цитата по AFP). По словам министра, по первому есть разногласия, а по второму наблюдается «явное отсутствие воли».

G7 «твердо выступает» за гибридный трибунал в рамках украинской судебной системы. Киев считает такое предложение неприемлемым, поскольку оно не позволит лишить неприкосновенности высшее российское руководство, заявил Кулеба. Вместо этого Украина призывает к созданию международного трибунала.

Украина также настаивает на том, чтобы российские активы, замороженные в западных странах, были переданы на восстановление страны, пострадавшей от военных действий. Глава Минфина России Антон Силуанов отмечал, что из-за ограничительных мер была заморожена почти половина российских золотовалютных резервов, или около $300 млрд. Также заблокированы оказались зарубежные активы российских бизнесменов.



«Спустя полтора года я все еще слышу из Европы и Америки: мы работаем над этим», — сказал Кулеба. По его словам, у стран «не хватает воли прийти к какому-то выводу», и ситуацию необходимо изменить.

После начала полномасштабных военных действий в феврале 2022 года Украина обратилась в Международный суд ООН в Гааге с иском к России. Идею трибунала, который будет рассматривать действия России на Украине, поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Российская сторона не раз отвергала предположения о причастности к военным преступлениям на Украине. Постпред в ООН в Нью-Йорке Виталий Небензя счел идею трибунала попыткой придать легитимность отъему российских активов. В МИДе предложение назвали «юридическим нонсенсом»; замглавы ведомства Сергей Вершинин посчитал, что страны ЕС, которые оказывают Украине военную помощь, хотят таким образом «прикрыть собственную причастность к массовым случаям совершаемых ВСУ военных преступлений».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Фон дер Ляйен, заявил, что Россия не будет считать такой трибунал легитимным, Москва осудит его создание. Он добавил, что российские следователи ведут работу по фиксации «преступлений киевского режима», Москва также изучит совершенные Киевом с 2014 года преступления. Сенатор Константин Косачев в свою очередь заявил, что в Совфеде готовят предложения по созданию «своего международного трибунал по тому, что происходит на Украине».

Что касается российских активов за рубежом, Москва считает их блокировку незаконной. В Кремле заявляли, что будут считать их изъятие в пользу Украины «фактически прямым воровством». Президент Владимир Путин предупреждал, что такая политика «никогда до добра никого не доводила». Песков пообещал, что Москва будет искать «нелинейные, нестандартные варианты ответа» на такие действия.