Чехия призвала к расширению Евросоюза ради безопасности

Евросоюз должен расширяться ради собственной безопасности, заявил президент Чехии Петр Павел, передает «Чешское телевидение».

«Новый геополитический императив требует новой динамики расширения», — заявил Павел. По его словам, необходимо завершить интеграцию в союз Западных Балкан, Украины, Молдавии и Грузии.

Он подчеркнул, что ЕС должен установить «прозрачные и достижимые» критерии членства или четкий график процесса вступления стран-кандидатов. Присоединение в блок новых стран обеспечит безопасность и стабильность демократий, подчеркнул он.

Украина и Молдавия получили статус кандидата на вступление в ЕС 23 июня 2022 года. Грузии для получения этого статуса необходимо выполнить девять из 12 условий, сообщили в ЕС в сентябре 2023 года.



Евросоюз и страны — кандидаты на вступление в него должны быть к 2030 году готовы к этому процессу, заявил в конце августа 2023 года председатель Евросовета Шарль Мишель, писала Financial Times. Лидеры Евросоюза проведут неформальную встречу 6 октября в испанской Гранаде — FT писала, что это станет первым специальным собранием, посвященным расширению. Politico со ссылкой на дипломатов писало, что ЕС готовится к переговорам по принятию Украины в союз. Официальное объявление об этом ожидается в декабре 2023 года, уточнили источники.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отмечал, что присоединение Украины — «самое сильное обязательство в области безопасности, которое мы можем предоставить».

Президент России Владимир Путин говорил, что Москва никогда не была против присоединения Украины к ЕС, однако МИД заявлял, что «безобидность такого желания Киева вызывает серьезные сомнения».