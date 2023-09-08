Боррель: Грузии надо выполнить 9 из 12 условий для статуса кандидата в ЕС

В ЕС заявили, что Грузии надо выполнить 9 условий для статуса кандидата

Грузии необходимо выполнить девять из 12 условий — провести реформы в сферах верховенства закона, прав человека, свободы СМИ, отметил Боррель. Грузинский премьер, напротив, заявил, что большинство условий уже выполнено

Фото: Daro Sulakauri / Getty Images

Грузия должна выполнить еще девять из 12 условий, чтобы получить статус кандидата на вступление в ЕС. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции в Тбилиси, передает Rustavi 2.

«Еврокомиссия представила 12 приоритетов. Вы выполнили три из них, девять еще остаются», — сказал он, уточнив, что Грузии необходимо провести реформы в сферах верховенства закона, прав человека, свободы СМИ.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, в свою очередь, заявил, что Тбилиси выполнил большинство из 12 рекомендаций, над тремя все еще ведется работа. Среди них — судебная реформа и деолигархизация.

«За последние десять лет суд претерпел полную трансформацию, и сегодня суд является действительно образцовой системой, доверие к суду в Грузии очень высокое, и в целом наш суд имеет равный показатель доверия к европейским судам», — отметил он.

Гарибашвили назвал предоставление статуса кандидата в члены ЕС «политическим решением».

«Это политическое решение, это не решение, основанное на заслугах, потому что в случае Молдавии, Украины вы руководствуетесь только политическим решением. <...> В прошлом году Молдавия и Украина получили статус в качестве аванса, так как они не выполнили ни одной из рекомендаций», — заявил грузинский премьер. Он рассчитывает, что страна получит статус уже до конца года.

Накануне Боррель заявил, что дверь в ЕС для Грузии открыта, но стране необходимо проделать определенную работу. По его словам, статус кандидата — это «не то, что присваивают некоторым странам, его нужно заслужить серьезными реформами и соответствием ценностям ЕС».

Грузия подала заявку на вступление в ЕС вместе с Молдавией в начале марта прошлого года, вслед за Украиной. Стремление к членству в ЕС и структурах евроатлантической безопасности закреплено в грузинской Конституции.

Гарибашвили считает, что Грузия больше, чем Украина и Молдавия, заслуживает получения статуса кандидата в Евросоюз, так как «на десять голов» опережает Киев и Кишинев по всем направлениям.

Тем не менее именно Украина и Молдавия 23 июня 2022 года получили статус кандидата на вступление в ЕС. После этого президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Тбилиси готов «работать с решимостью последующие месяцы для получения статуса кандидата».