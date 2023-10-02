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Военная операция на Украине ,  
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Боррель назвал членство Украины в ЕС лучшей гарантией безопасности

Боррель: членство Украины в ЕС будет самой надежной гарантией безопасности
Сюжет
Военная операция на Украине
Лучшей гарантией безопасности, которую ЕС может предоставить Украине, является членство в союзе, заявил глава евродипломатии. Помимо этого Киев и страны Европы работают над сотрудничеством в оборонной промышленности
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: офис президента Украины / Reuters)

Самой надежной гарантией безопасности Украины, которую страны Европы могут предоставить Украине, является членство в ЕС. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам встречи в Киеве глав МИДов стран Евросоюза (трансляция велась в соцсети X).

«Самое сильное обязательство в области безопасности, которое мы можем предоставить Украине, — это членство в ЕС <…> Сейчас Украина является страной-кандидатом и продолжает двигаться вперед», — сказал он.

Глава евродипломатии отметил, что Киеву необходимо продолжать проводить внутренние реформы для получения членства.

Боррель также рассказал, что Украина и ЕС работают «над усилением сотрудничества между оборонной промышленностью». Он указал на необходимость усилить помощь в разминировании.

Ранее, 18 сентября, Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что ЕС не станет пропускать этапы в процедуре принятия Украины в члены союза. По его словам, вступление страны в Евросоюз — долгий процесс, и он пообещал помочь Украине как можно быстрее выполнить все условия.

Украина подала заявку на вступление в ЕС 28 февраля 2022 года. Уже 23 июня страна получила статус кандидата на вступление в союз. Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгейи отмечал, что пока Украина выполнила два из семи условий членства: реформировала Высший совет юстиции и Высшую квалификационную комиссию судей, а также приняла закон о СМИ.

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Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 23 июня этого года отметила, что Брюссель уже предпринял шаги в сторону предварительной интеграции Украины в единый рынок ЕС по нескольким отраслям.

МИД России в числе условий достижения мира называл отказ Украины от намерения вступить в ЕС. Глава ведомства Сергей Лавров отмечал, что Евросоюз «постепенно сливается с НАТО».

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Виктория Громова Виктория Громова
Жозеп Боррель ЕС Украина гарантии безопасности
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