Кремль заявил о преждевременности обсуждения прогрессивного налога

Песков: преждевременно говорить о позиции Кремля по прогрессивной шкале налогов

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Говорить о позиции Кремля по предложению депутатов ЛДПР ввести прогрессивную шкалу налогообложения физических лиц вплоть до 35% преждевременно, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Было бы неправильно нам заявлять о позиции, пока народные избранники не проведут дискуссии. Преждевременно говорить о позиции Кремля», — ответил Песков на вопрос журналиста.

Ранее группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий прогрессивный налог на доходы физических лиц. Инициатором законопроекта стал депутат от фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Авторы инициативы предложили внести поправки в Налоговый кодекс, по которым ставка НДФЛ устанавливается на уровне от 0% до 35% в зависимости от величины дохода.

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