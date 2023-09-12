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Путин отрицательно ответил на вопрос о повышении налогов

Путин: правительство России пока не видит необходимости в повышении налогов
Сюжет
ВЭФ
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

У российских властей нет планов повышения налогов, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке. РБК ведет прямую трансляцию.

«Правительство не видит пока в этом необходимости», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста о возможном повышении налогов в стране.

В апреле 2023 года правительство предложило повысить до 30% налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех сотрудников, которые работают на российские компании удаленно, находясь за рубежом.

Против этого предложения выступил Минфин. В мае правительство отозвало свой законопроект на эту тему.

С 1 января 2019 года в России повысили НДС (налог на добавочную стоимость) — первый по собираемости налог в России и крупнейший источник доходов бюджета, он составил 20%. С 2004 по 2018 год НДС был на уровне 18%. Тогда власти повысили только общую ставку НДС, а ставка по льготным товарам осталась на прежнем уровне — 10%.

От увеличения налога подорожали товары и услуги, которые облагаются по полной ставке НДС, больше всего — товары с длинной производственной цепочкой и высокой наценкой (одежда, недвижимость, бытовая техника и др.). Также подорожал бензин и автомобили.

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4 августа Путин подписал закон о разовом налоге в 10% на сверхприбыль для крупных компаний. Документ касается организаций, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021 год и 2022 год превысила 1 млрд руб.

Таким образом, они должны будут заплатить 10% от суммы превышения прибыли за этот период над показателем за 2018–2019 годы. Эти средства пойдут в федеральный бюджет. Заплатить их нужно не позже 28 января 2024 года. В связи с этим законом Сбербанк заплатит налог на сверхприбыль в размере 0,5% своих дивидендов — это около 3 млрд руб.

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политик, президент России

7 октября 1952 года
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