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Кабмин отозвал проект по повышению налогов для работающих из-за границы

Правительство отозвало из Думы проект о повышении налогов для работающих из-за границы
В законопроект нужно внести ряд технических уточнений, сообщили в правительстве. Поправки предусматривали 30-процентный НДФЛ для фрилансеров-нерезидентов, работающих на российские компании из-за границы
Фото: Асхат Бардынов для РБК
Фото: Асхат Бардынов для РБК

Правительство отозвало из Госдумы для уточнений законопроект, предусматривающий повышение налога для работающих из-за границы россиян, сообщили «РИА Новости» в его пресс-службе.

«Да, подтверждаем. В законопроект необходимо внести ряд технических уточнений до направления в Государственную думу», — сказали в правительстве.

Соответствующие поправки правительство внесло в Госдуму накануне, 24 апреля. Как следует из поправок и разъяснений Минфина, фрилансеры, которые уехали за границу и оттуда работают на российские компании по договорам ГПХ, должны будут платить 30-процентный НДФЛ. Речь идет о тех фрилансерах, которые перешли в статус нерезидента. Если же человек остается налоговым резидентом России, ставка НДФЛ для него составит 13% (или 15% с части дохода, превышающей 5 млн руб. в течение года). Если же доходы формально идут от источника за пределами России, то 13% НДФЛ платится только до тех пор, пока человек не становится нерезидентом.

Налоговым резидентом считается физическое лицо, которое находится на территории России не менее 183 календарных дней в течение 12 месяцев, идущих подряд.

Налог будут взимать с доходов, которые фрилансеры получают от российских компаний за выполнение работы (оказания услуг) с использованием российского сегмента интернета. Налог компания, заключившая договор с гражданином, будет автоматически удерживать при выплате вознаграждения, следует из законопроекта.

Тех, кто уехал за границу, но продолжает работать на российскую компанию по трудовому договору, поправки не касаются, уточнили в Минфине. Кроме того, закононопроект не меняет налогообложение доходов уехавших граждан, которые продолжают работать с российскими компаниями как индивидуальные предприниматели или самозанятые.

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Как следовало из поправок, их вступление в силу было запланировано на 1 января 2024 года. В Кремле внесение правительством в Госдуму законопроекта о повышении налоговой ставки для работающих из-за границы россиян назвали «рабочим процессом». «Это общественный процесс и экспертный, наши законодатели будут работать», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Министерство финансов предложило повысить НДФЛ для уехавших россиян еще прошлым летом, однако осенью глава ведомства Антон Силуанов сообщил, что власти склоняются к тому, чтобы сохранить налог на прежнем уровне в 13%. В сентябре замглавы Минфина Алексей Сазанов также говорил, что министерство готово обсуждать возможность снижения НДФЛ для таких граждан. «Для нас ключевая цель — сохранить, не преумножить, не увеличить, а сохранить налоговую базу для субъектов», — пояснял он (цитата по Forbes).

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, счел правильным отменить «преференции для покинувших Россию» и заявил, что будет справедливо «ввести для них повышенную ставку налогообложения». По его словам, уехавшие должны понимать, что «подавляющая часть общества не поддерживает их поступок». «Но до сегодняшнего дня уехавшие не только работают в российских компаниях на удаленке, но и пользуются всеми льготами, которые она им дает в соответствии с законодательством нашей страны», — отметил Володин. 

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Виктория Полякова Виктория Полякова
правительство Госдума НДФЛ повышение налогов уехавшие россияне
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