Доходы добровольцев военной операции освободят от НДФЛ

Добровольцы не будут платить НДФЛ с заработка и пошлину на выдачу паспорта, такую инициативу поддержали во всех парламентских фракциях и правительстве. Авторы пояснили инициативу «синхронизацией подходов» к подписавшим контракт

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Заработок добровольцев военной операции на Украине не будут облагаться налогом на доход физических лиц (НДФЛ), их также освободят от уплаты государственной пошлины за выдачу паспорта и водительского удостоверения в случае негодности или утраты. Об этом пишут «Известия».

«Этим законопроектом мы синхронизируем правовые подходы в отношении тех, кто заключил контракт с Минобороны, и сотрудников Росгвардии, в составе которой сегодня присутствуют также бойцы ОМОНа, СОБРа и других структур», — пояснил зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Законопроект могут принять уже в октябре, его одобрили в правительстве, выяснило издание. Проект получил поддержку и среди парламентских партий, а первый зампред фракции справедливороссов Олег Нилов напомнил, что СР предлагала приравнять участников военной операции к ветеранам Великой Отечественной войны для расширения льгот.

Прошлой осенью добровольцы были приравнены к военнослужащим со всеми льготами, на них распространили все предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации, постановив, что денежное довольствие не может быть ниже, чем у контрактников. Добровольцу может выплачиваться пенсия по инвалидности. В случае его гибели будет выплачено единовременное пособие 3 млн руб., родители и супруги будут получать пенсию по потере кормильца.



Парламентарии этой осенью предложили разрешить Росгвардии набирать добровольцев. Их можно будет привлекать к выполнению задач в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, при проведении контртеррористических операций.

