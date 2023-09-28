Доходы добровольцев военной операции освободят от НДФЛ
Заработок добровольцев военной операции на Украине не будут облагаться налогом на доход физических лиц (НДФЛ), их также освободят от уплаты государственной пошлины за выдачу паспорта и водительского удостоверения в случае негодности или утраты. Об этом пишут «Известия».
«Этим законопроектом мы синхронизируем правовые подходы в отношении тех, кто заключил контракт с Минобороны, и сотрудников Росгвардии, в составе которой сегодня присутствуют также бойцы ОМОНа, СОБРа и других структур», — пояснил зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
Законопроект могут принять уже в октябре, его одобрили в правительстве, выяснило издание. Проект получил поддержку и среди парламентских партий, а первый зампред фракции справедливороссов Олег Нилов напомнил, что СР предлагала приравнять участников военной операции к ветеранам Великой Отечественной войны для расширения льгот.
Прошлой осенью добровольцы были приравнены к военнослужащим со всеми льготами, на них распространили все предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации, постановив, что денежное довольствие не может быть ниже, чем у контрактников. Добровольцу может выплачиваться пенсия по инвалидности. В случае его гибели будет выплачено единовременное пособие 3 млн руб., родители и супруги будут получать пенсию по потере кормильца.
Парламентарии этой осенью предложили разрешить Росгвардии набирать добровольцев. Их можно будет привлекать к выполнению задач в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, при проведении контртеррористических операций.