В МИДе заявили об отсутствии оснований сохранять мораторий по РСМД

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Основания для сохранения Россией одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) исчезают из-за действий США. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков, добавив, что Москва пока не принимала новых решений по данному вопросу, передает ТАСС.

Рябков заявил, что российская сторона наблюдает практические действия США, которые приведут к появлению в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе средств, запрещенных договором РСМД.

«Соответственно, основания для сохранения нашего моратория исчезают. Но пока никаких практических решений не принято», — сказал Рябков. Дипломат напомнил, что мораторий был введен Москвой в одностороннем порядке, однако он «не встретил должного отклика со стороны США и их западных сателлитов».

В сентябре США разместили на острове Борнхольм ракетные системы, запрещенные договором. Ракеты SM-6 (RIM-174 Standard ERAM) были размещены в рамках совместных военных учений с Данией.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подписали лидеры СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган в 1987 году. Стороны договорились не производить и не испытывать новые РСМД.

В 2018 году президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД, обвинив Москву в нарушении договора из-за создания ракет 9М729, которые якобы обладают большей дальностью полета. Процесс был запущен в феврале 2019 года. Вслед за этим Россия также объявила о своем выходе. В итоге 2 августа 2019 года ДРСМД прекратил свое действие.

Москва предлагала США и НАТО мораторий на размещение таких ракет в Европе, заявив, что уже ввела такой запрет в одностороннем порядке. Вашингтон и Брюссель это предложение отвергли, посчитав его несерьезным. Тема РСМД была частью начатого в 2021 году диалога по стратегической стабильности, который впоследствии оказался заморожен.