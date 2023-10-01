В Тобольске после взрыва газа загорелась кровля жилого дома

МЧС: при взрыве газа в жилом доме в Тобольске пострадали три человека

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В Тобольске на последнем этаже пятиэтажки взорвался газ, огонь перешел на кровлю жилого дома, сообщило главное управление МЧС по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на ул. Ремезова, 3А. «Площадь пожара составляет 800 кв.м», — уточнили в ведомстве. К тушению привлекли более 60 человек личного состава и 20 единиц техники.

Сотрудники МЧС эвакуировали около 300 человек, двоих спасли из «зоны воздействия опасных факторов пожара». По предварительным данным, пострадали три человека. Региональный портал 72.ru со ссылкой на Минздрав писал, что их доставили в районную больницу, на месте происшествия дежурят сотрудники скорой помощи.

Глава Тобольска Максим Афанасьев прибыл на место происшествия. «Возгорание локализовано, проводится проливка здания. Оперативно подбираем места для размещения жителей дома», — написал он в телеграм-канале.

Прокуратура проведет проверку для установления причин взрыва.

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