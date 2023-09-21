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В МЧС сообщили о найденных телах матери и дочки после взрыва в Балашихе

МЧС: под завалами дома после взрыва в Балашихе найдены тела матери и дочки

Тела матери и дочки нашли под завалами дома в Балашихе, в котором утром 20 сентября взорвался газ. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков.

«На месте проведения поисковых работ в Балашихе найдены погибшими мама с дочкой. Именно их голоса слышали спасатели, которые сами пострадали под конструкциями дома при повторном обрушении», — рассказал Куренков. Он отметил, что спасатели шли на риск, поскольку это был «единственный шанс спасти людей», а до этого они успешно вывели из дома несколько человек.

Взрыв газа произошел в девятиэтажном доме на улице Октябрьской. Взрывная волна обрушила третий, четвертый и пятый этажи, а позже, во время спасательных работ, упала часть стены. Под завалами оказались, в том числе, спасатели, их освободили и передали врачам. Двое из них погибли, еще четыре получили ранения.

Как сообщал ТАСС, до повторного обрушения жертвами взрыва были четыре человека, после гибели спасателей число увеличилось до шести.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).

Семьям погибших выплатят по 1 млн руб., пострадавшим в тяжелом состоянии — по 500 тыс. руб., заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. На восстановление имущества члены семьи получат по 30 тыс. руб. на человека, одинокие люди — по 50 тыс. руб.

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Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

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Теги
Балашиха взрыв газа МЧС Александр Куренков погибшие
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