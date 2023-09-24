В подвале мечети в Ингушетии взорвался газ

В Ингушетии произошел взрыв газа в подвале мечети, сообщило главное управление МЧС по республике.

По данным ведомства, взрыв произошел в ночь на 24 сентября в городе Назрани, сообщение об инциденте поступило в 2:49 мск.

Как отметили в МЧС, пострадавших и разрушений нет.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, добавили в ведомстве.

В Мордовии 21 сентября в медицинском колледже неизвестным газом отравились 37 человек, в основном это студенты в возрасте от 16 до 20 лет. По словам главы региона Артема Здунова, всех пострадавших госпитализировали с симптомами отравления.

Телеканал РЕН ТВ писал со ссылкой на источник, что причиной отравления могло стать проведение работ на коммунальной газовой системе у здания колледжа.



Следственный комитет после произошедшего завел уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).