В подвале мечети в Ингушетии взорвался газ
В Ингушетии произошел взрыв газа в подвале мечети, сообщило главное управление МЧС по республике.
По данным ведомства, взрыв произошел в ночь на 24 сентября в городе Назрани, сообщение об инциденте поступило в 2:49 мск.
Как отметили в МЧС, пострадавших и разрушений нет.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, добавили в ведомстве.
В Мордовии 21 сентября в медицинском колледже неизвестным газом отравились 37 человек, в основном это студенты в возрасте от 16 до 20 лет. По словам главы региона Артема Здунова, всех пострадавших госпитализировали с симптомами отравления.
Телеканал РЕН ТВ писал со ссылкой на источник, что причиной отравления могло стать проведение работ на коммунальной газовой системе у здания колледжа.
Следственный комитет после произошедшего завел уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
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