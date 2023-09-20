При повторном обрушении дома в Балашихе погибли двое спасателей
При повторном обрушении дома в Балашихе после взрыва газа погибли двое спасателей, еще четыре человека пострадали, сообщили РБК в пресс-службе МЧС. Раненые переданы медикам.
Взрыв произошел около 8:25 утра на четвертом этаже дома номер 10 по улице Октябрьской. Обрушились конструкции на третьем-пятом этажах. Телеграм-канал SHOT писал, что спасатели в момент повторного обрушения находились на третьем этаже, на них упала плита с пятого.
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