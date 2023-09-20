Девятиэтажка в Балашихе частично обрушилась из-за взрыва газа
В многоэтажном доме в Балашихе в одной из квартир произошел взрыв газа, сообщает РЕН ТВ. По его данным, это случилось во втором подъезде газифицированной девятиэтажки.
Информацию о взрыве подтвердили в МЧС. «Частично обрушился» дом номер 10 по ул. Октябрьская, сообщается об одном пострадавшем. К работам на месте происшествия привлечены 64 человека и 20 единиц техники.
В пресс-службе МЧС сообщили РБК, что взрыв случился на четвертом этаже, есть обрушение на нем и этажом ниже.
По предварительным данным, в результате взрыва газа в Балашихе погибли два человека, еще два пострадали, сообщил РБК источник в МЧС.
Baza и Mash пишут, что произошло обрушение третьего, четвертого и пятого этажей. По данным последнего канала, повреждены не менее десяти квартир. Такие же сведения привел и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в телеграм-канале. Baza уточняет, что полностью разрушены три квартиры.
«112» сообщает, что ведется эвакуация жильцов. По его данным, пострадавших двое, их госпитализировали. Еще столько же находятся под завалами.
Прокуратура Московской области сообщила в Telegram, что начала проверку после случившегося. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требования безопасности (ст. 238 УК).
Материал дополняется
Меры поддержки бизнеса от государства за август
Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»
Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний
Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации
Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление
Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика
От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации
Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости
Три ошибки цифровой трансформации
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире