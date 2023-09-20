Девятиэтажка в Балашихе частично обрушилась из-за взрыва газа

Взрыв произошел около 8:25 на четвертом этаже дома по улице Октябрьской. Известно минимум об одном пострадавшем. Повреждены десяток квартир на третьем, четвертом и пятом этажах

Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: МЧС России

В многоэтажном доме в Балашихе в одной из квартир произошел взрыв газа, сообщает РЕН ТВ. По его данным, это случилось во втором подъезде газифицированной девятиэтажки.

Информацию о взрыве подтвердили в МЧС. «Частично обрушился» дом номер 10 по ул. Октябрьская, сообщается об одном пострадавшем. К работам на месте происшествия привлечены 64 человека и 20 единиц техники.

В пресс-службе МЧС сообщили РБК, что взрыв случился на четвертом этаже, есть обрушение на нем и этажом ниже.

По предварительным данным, в результате взрыва газа в Балашихе погибли два человека, еще два пострадали, сообщил РБК источник в МЧС.

Baza и Mash пишут, что произошло обрушение третьего, четвертого и пятого этажей. По данным последнего канала, повреждены не менее десяти квартир. Такие же сведения привел и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в телеграм-канале. Baza уточняет, что полностью разрушены три квартиры.

«112» сообщает, что ведется эвакуация жильцов. По его данным, пострадавших двое, их госпитализировали. Еще столько же находятся под завалами.

Прокуратура Московской области сообщила в Telegram, что начала проверку после случившегося. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требования безопасности (ст. 238 УК).

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