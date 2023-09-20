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При взрыве газа в доме в Балашихе обрушились три этажа и два балкона

МЧС: три этажа и два балкона обрушились при взрыве газа в жилом доме в Балашихе

При взрыве газа в жилом доме в Балашихе обрушились три этажа и два балкона. Об этом сообщает подмосковное ГУ МЧС России.

«По прибытии первого подразделения наблюдается обрушение плит на третьем, четвертом, пятом этажах, предварительно, разрушены два балкона», — говорится в сообщении.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что повреждено не менее десяти квартир, есть задымление.

Информация о взрыве газа в квартире в жилом доме по адресу ул. Октябрьская, д.10, поступила в 08:30.

В результате взрыва погибли два человека, сообщил источник РБК в МЧС.

Жильцов дома в Балашихе эвакуировали в пункт временного размещения в Доме культуры «Балашиха», им «организован чай и все необходимое», сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

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Следователи возбудили дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК России). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до десяти лет.

Подмосковная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела. На месте происшествия работают экстренные службы, следователи и криминалисты.

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Теги
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