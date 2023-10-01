Байден заявил, что ожидает от Маккарти полной приверженности помощи Киеву

Байден: США ни при каких обстоятельствах не перестанут помогать Украине

Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти должен обеспечить предоставление поддержки Украине, сказал президент Соединенных Штатов Джо Байден в заявлении о принятии проекта бюджета, в котором отсутствует помощь Киеву.

«Я ожидаю, что спикер сохранит свою приверженность народу Украины и обеспечит предоставление поддержки, необходимой для помощи Украине в этот критический момент», — заявил Байден. Он подчеркнул, что Вашингтон «ни при каких обстоятельствах» не может перестать помогать Киеву.

30 сентября палата представителей США утвердила проект бюджета на 45 дней, в который не вошла помощь Украине. Как заявил Маккарти, в законопроекте заложены деньги на помощь «в случае стихийных бедствий американцам от Флориды до Гавайев, ничего больше, ничего меньше».

С 1 октября в США начинается новый финансовый год. Если к этому моменту бюджет не будет согласован, федеральное правительство остановит работу (шатдаун). Самый продолжительный шатдаун в истории страны случился при Дональде Трампе, он продлился 34 дня и закончился 25 января 2019 года.

Маккарти предложил исключить средства на помощь Украине, чтобы обеспечить непрерывную работу правительства. Большинство конгрессменов в сенате и палате представителей поддержали отдельную меру по финансированию Киева на $300 млн. До этого демократическое большинство в сенате и меньшинство в палате представителей предложило принять временный бюджет, в котором заложили $6 млрд на помощь Украине.

Байден называл разногласия в конгрессе неприемлемыми, отмечая, что не знает, как предотвратить шатдаун. 30 июня президент пообещал поддерживать Украину столько, «сколько потребуется».

Федеральное правительство — крупнейший работодатель страны, на него работают 4 млн американцев. По оценкам некоторых экономистов, включая совет экономических консультантов при Белом доме, каждая неделя шатдауна могла бы обходиться экономике снижением роста на 0,1–0,2%.