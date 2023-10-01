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Конгресс США утвердил проект бюджета без помощи Украине

Конгресс США утвердил проект бюджета на 45 дней без помощи Украине
Обе палаты Конгресса США поддержали проект бюджета на 45 дней, в который вошли только финансирование правительства и поддержка пострадавших от стихийных бедствий. Теперь проект должен подписать Джо Байден
Фото: Eric Lee / EPA / ТАСС
Фото: Eric Lee / EPA / ТАСС

Сенат (верхняя палата) вслед за палатой представителей США утвердил проект продления финансирования правительства страны на 45 дней, который не включает помощь Украине, трансляцию вел C-SPAN. Таким образом обе палаты конгресса США одобрили инициативу.

Теперь проект отправится американскому президенту Джо Байдену, который должен подписать его в ближайшие часы, чтобы избежать приостановки работы федерального правительства — шатдауна.

Самый продолжительный шатдаун в истории страны случился при Дональде Трампе, он продлился 34 дня и закончился 25 января 2019 года.

Демократическое большинство в сенате и меньшинство в палате представителей ранее предлагало принять временный бюджет (в нем заложена помощь Украине на $6 млрд вместо $24 млрд, которые просил Байден), который позволит правительству страны продлить работу на полтора месяца — до 17 ноября. Однако спикер Палаты представителей США, республиканец Кевин Маккарти высказался за исключение средств на помощь Украине из этого законопроекта. Его предложение не поддержали.

Президент США Джо Байден называл неприемлемыми разногласия в конгрессе, которые ставят правительство США под угрозу шатдауна. Вместе с тем американский президент говорил, что не знает способа, как предотвратить шатдаун. После этого, 30 сентября, Маккарти представил краткосрочный проект бюджета (на 45 дней), в который не входит помощь Украине. Нижняя палата его одобрила

После этого в Пентагоне предупредили, что «исчерпали почти все доступное финансирование для помощи Украине в сфере безопасности». Там выразили надежду, что Маккарти внесет отдельный законопроект о предоставлении такой помощи.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Сенат США Конгресс США шатдаун Джо Байден проект бюджета
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