Конгресс США утвердил проект бюджета без помощи Украине
Сенат (верхняя палата) вслед за палатой представителей США утвердил проект продления финансирования правительства страны на 45 дней, который не включает помощь Украине, трансляцию вел C-SPAN. Таким образом обе палаты конгресса США одобрили инициативу.
Теперь проект отправится американскому президенту Джо Байдену, который должен подписать его в ближайшие часы, чтобы избежать приостановки работы федерального правительства — шатдауна.
Самый продолжительный шатдаун в истории страны случился при Дональде Трампе, он продлился 34 дня и закончился 25 января 2019 года.
Демократическое большинство в сенате и меньшинство в палате представителей ранее предлагало принять временный бюджет (в нем заложена помощь Украине на $6 млрд вместо $24 млрд, которые просил Байден), который позволит правительству страны продлить работу на полтора месяца — до 17 ноября. Однако спикер Палаты представителей США, республиканец Кевин Маккарти высказался за исключение средств на помощь Украине из этого законопроекта. Его предложение не поддержали.
Президент США Джо Байден называл неприемлемыми разногласия в конгрессе, которые ставят правительство США под угрозу шатдауна. Вместе с тем американский президент говорил, что не знает способа, как предотвратить шатдаун. После этого, 30 сентября, Маккарти представил краткосрочный проект бюджета (на 45 дней), в который не входит помощь Украине. Нижняя палата его одобрила.
После этого в Пентагоне предупредили, что «исчерпали почти все доступное финансирование для помощи Украине в сфере безопасности». Там выразили надежду, что Маккарти внесет отдельный законопроект о предоставлении такой помощи.
Россия осуждает выделение военной помощи Украине западными странами. В Кремле заявляли, что это только затягивает конфликт, но не изменит его исхода.