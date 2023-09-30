Байден счел неприемлемыми создающие риск шатдауна разногласия в конгрессе

Джо Байден (Фото: Sarah Silbiger / Reuters)

Разногласия в американском конгрессе, которые ставят страну под угрозу шатдауна, неприемлемы, заявил президент США Джо Байден в X (ранее — Twitter).

«Сейчас в конгрессе присутствуют люди, которые сеют столько разногласий, что готовы сегодня вечером прекратить работу правительства. Это неприемлемо», — написал он на своей странице.

Шатдаун — это приостановка работы правительства. С 1 октября в Соединенных Штатах начинается новый финансовый год, и если финансирование к этой дате не согласуют, то федеральному правительству придется приостановить работу.

Демократическое большинство в сенате и меньшинство в палате представителей ранее предложило принять временный бюджет (в нем заложена помощь Украине на $6 млрд), который позволит правительству страны продлить работу на полтора месяца — до 17 ноября.

Лидер республиканского большинства в палате представителей США Кевин Маккарти высказался за исключение средств на помощь Украине из этого законопроекта. Однако большинство конгрессменов в сенате и палате представителей поддержали отдельную меру по финансированию Украины на $300 млн, а вариант с выделением Киеву $6 млрд одобрили часть республиканцев.

Байден раскритиковал Маккарти, обвинив его в «заключении ужасной сделки» ради сохранения должности спикера. Президент заявил, что не знает способа предотвратить шатдаун.

Республиканцы в палате представителей США ожидают, что приостановка работы правительства может продлиться как минимум две недели, писала The Washington Post со ссылкой на источники. CNN сообщал, что Байден намерен собрать правительство на следующей неделе, чтобы обсудить меры по поддержанию непрерывной работы в условиях шатдауна. Единого мнения относительно его продолжительности в администрации президента нет, передавал канал со ссылкой на собеседников. О подготовке плана на случай шатдауна заявляли Пентагон и Госдеп.