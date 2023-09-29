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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Из Нагорного Карабаха выехали почти 85 тыс. армян

Из Нагорного Карабаха выехали почти 85 тыс. армян
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Фото: David Ghahramanyan / Reuters
Фото: David Ghahramanyan / Reuters

Из Нагорного Карабаха в Армению переселились 84 770 человек, сообщила пресс-секретарь армянского правительства Назели Багдасарян. Ее слова приводит «Sputnik Армения».

Накануне, 28 сентября, она говорила о 68 тыс. человек, прибывших в Армению из Нагорного Карабаха.

По данным переписи 2015 года, в непризнанной республике проживали 151 тыс. человек, из которых 95% — армяне. В сентябре 2023 года советник президента НКР Давид Бабаян заявил, что уехать хотят около 120 тыс. этнических армян, уточнив, что это 99,9% населения.

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19 сентября Азербайджан начал в Карабахе «антитеррористическую операцию», которая завершилась на следующий день. Баку и Степанакерт по предложению российских миротворцев достигли соглашения о прекращении огня, которое также включало пункты о разоружении воинских формирований региона и юридическом оформлении Карабаха как части Азербайджана.

28 сентября президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года. В документе говорится, что населению республики как внутри, так и за ее пределами стоит «ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными» азербайджанской стороной, и самостоятельно принять решение.

Теги
Армения Нагорный Карабах Азербайджан
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