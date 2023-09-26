Орбан заявил, что Венгрия не отвечает на все требования Брюсселя «яволь»

Орбан заявил, что Венгрия не относится к клубу «явольных» стран

Венгрия не относится к странам, которые на все требования Евросоюза отвечают «яволь» («так точно»), заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, передает Telex.

По его словам, Венгрия не будет поставлять Украине пакеты финансовой и военной помощи, впускать в страну мигрантов и вводить в школах уроки гендерной идеологии, в отличие от других стран Евросоюза.

«Венгрия не входит в клуб «явольных» стран», — заявил Орбан. Он отметил, что Будапешт не допустит ограничения независимости и суверенитета страны.

Орбан заявил 21 сентября, что Венгрию стремятся лишить суверенитета и «поставить на колени», ее противники намерены использовать «вызванный войной кризис», чтобы отбросить развитие республики ко временам, когда судьба венгров решалась за рубежом. Тогда он также назвал Венгрию «самой свободной страной в Европе».

Кризис отношения Орбана с Евросоюзом проявился на саммите в Риге в 2015 году. Тогда глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поприветствовал Орбана фразой «Привет, диктатор!» и в шутку дал ему легкую пощечину.

Орбан находится на посту премьера Венгрии уже 17 лет и планирует остаться премьером до 2034 года. Тогда срок его полномочий достигнет 28 лет.

Орбан называл своей целью «нелиберальное государство» и активно критиковал остальные страны Запада. К своим противникам он причислял администрацию президента США Джо Байдена и руководство ЕС. Орбан заявлял об утрате Украиной суверенитета и говорил, что санкции против России похожи на атомную бомбу.