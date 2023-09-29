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Военная операция на Украине ,  
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Путин попросил участников спецоперации описать ситуацию в армии

Путин попросил награжденных участников спецоперации описать ситуацию в армии
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации, удостоенными государственных наград за боевой подвиг, попросил их рассказать о ситуации в армии, сообщает пресс-служба Кремля.

«Хотел с вами обсудить и поговорить с вами о том, как вы, люди, которые прямо на переднем крае работаете, воюете, как вы оцениваете сейчас там ситуацию, как вы считаете, как организована эта работа, боевая работа, что поменялось за последнее время, чего не хватает, на что нужно было бы обратить внимание и вашим непосредственным командирам и тем, кто командует войсками, повыше находясь по служебной лестнице», — сказал президент.

На встрече присутствовали рядовые Иван Калашников и Вячеслав Тарасов, ефрейтор Алексей Ивлиев и старший сержант Виктор Хамаганов, уточняет пресс-служба.

Видеозапись со встречи, которую опубликовал Кремль, заканчивается минутой молчания в память о погибших участниках боевых действий. Что ответили Путину награжденные, в пресс-службе Кремля не сообщили.

Российские власти не раз заявляли, что армия получает вооружения в достаточном объеме. Количество вооружений, которое поступает в войска, превышает потребности, утверждал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Министр обороны России Сергей Шойгу, в свою очередь, заверил, что армии хватает боеприпасов.

Путин требовал постоянно улучшать вооружение российской армии и наращивать производство военной техники, призывал обеспечить военных питанием, медикаментами и необходимой экипировкой. По его словам, для каждого элемента экипировки должно быть учтено мнение тех, кто ее использует. У России нет никаких ограничений по финансированию вооруженных сил, «страна, правительство дают все, что армия просит», подчеркнул тогда глава государства.

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Во время частичной мобилизации (она проходила с 21 сентября по 28 октября 2022 года) в регионах жаловались на проблемы со снабжением призывников всем необходимым. Сенатор Людмила Нарусова заявила, что армия не обеспечивает мобилизованных бронежилетами и сухими пайками. Путин призвал исправить все допущенные при мобилизации ошибки и «не допускать их впредь».

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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