Медведев заявил, что поставки в армию превысили ее потребности в оружии
Российская армия получает такое количество вооружений, которое превышает ее потребности, заявил в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Свой пост он начал с того, что Украина получает вооружения извне и «живет за счет них».
«Не будет поставок оружия, и все быстро закончится для бандеровского режима», — написал Медведев.
При этом отечественная промышленность, по его словам, сама обеспечивает армию «всеми видами вооружений».
«Причем сегодня уже в количестве, превышающем текущие потребности Вооруженных сил. Именно так сейчас действует наш ВПК. Его конвейеры работают в три смены», — заверил зампред Совбеза.
По его словам, российский ВПК будет производить столько оружия, сколько нужно армии для «защиты нашего Отечества».
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