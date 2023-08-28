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Медведев заявил, что поставки в армию превысили ее потребности в оружии

Зампред Совбеза Медведев: армия получает больше вооружений, чем ее текущие потребности
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская армия получает такое количество вооружений, которое превышает ее потребности, заявил в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Свой пост он начал с того, что Украина получает вооружения извне и «живет за счет них».

«Не будет поставок оружия, и все быстро закончится для бандеровского режима», — написал Медведев.

При этом отечественная промышленность, по его словам, сама обеспечивает армию «всеми видами вооружений».

«Причем сегодня уже в количестве, превышающем текущие потребности Вооруженных сил. Именно так сейчас действует наш ВПК. Его конвейеры работают в три смены», — заверил зампред Совбеза.

По его словам, российский ВПК будет производить столько оружия, сколько нужно армии для «защиты нашего Отечества».

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