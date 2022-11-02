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Путин потребовал постоянно улучшать вооружение для российской армии

Путин: вооружение должно постоянно, непрерывно совершенствоваться и оставаться эффективным
Фото: Марина Молдавская / ТАСС
Фото: Марина Молдавская / ТАСС

Российское вооружение должно постоянно совершенствоваться, заявил президент Владимир Путин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей российской армии.

По его словам, для каждого элемента экипировки должно быть учтено мнение тех, кто непосредственно использует эту экипировку.

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«Также это касается и самого вооружения, которое должно постоянно, непрерывно совершенствоваться и оставаться эффективным», — сказал Путин, подчеркнув, что для этого важно обеспечить «активную конкуренцию производителей и разработчиков».

Он отметил, что конкуренция «важна вообще и всегда» для эффективной работы экономики, но в данном случае «это имеет особое значение».

Также на заседании по обеспечению потребностей армии Путин подчеркнул, что мнение тех, кто использует экипировку, нужно учитывать не только при разработке снаряжения, но и для медицинских аптечек, а также предметов, которые «на первый взгляд кажутся незначительными».

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Координационный совет по спецоперации был создан Владимиром Путиным 21 октября. В него вошли 19 человек, в том числе глава правительства Михаил Мишустин, вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко, глава Минфина Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Решетников, глава Минобороны Сергей Шойгу и главы других силовых ведомств.

Ранее Мишустин поручил координационному совету подготовить предложения об уточнении гособоронзаказа. Он говорил о том, что под каждую номенклатуру и предприятие-изготовителя будут составлены планы-графики.

Теги
Владимир Путин координационный совет Армия вооружение
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