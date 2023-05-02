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Шойгу заявил, что армия получила достаточно боеприпасов

Шойгу: у армии в этом году достаточно боеприпасов для эффективного огневого поражения ВСУ
Армии поставлено достаточно боеприпасов, однако нужно «своевременно выявлять риски», когда предприятия не выполняют свои обязательства, сказал Шойгу. В конце апреля о нехватке боеприпасов заявлял основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Российские вооруженные силы получили достаточно боеприпасов, в целом оборонно-промышленный комплекс покрывает потребности армии и флота, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«В этом году в вооруженные силы уже поставлено достаточное количество боеприпасов для нанесения эффективного огневого поражения противнику. В целом оборонно-промышленный комплекс обеспечивает потребности армии и флота», — сказал Шойгу.

Тем не менее нужно «своевременно выявлять риски», когда предприятия не выполняют свои обязательства, и оперативно принимать меры, добавил он.

По словам министра, не менее важный вопрос — это наращивание возможностей ремонтно-восстановительных органов. Сейчас соотношение отремонтированного вооружения к вышедшему из строя в сутки равняется три к двум, сообщил он. «Благодаря принятым организационным мерам в полтора раза снижено количество неисправной техники, подлежащей ремонту», — сказал министр.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов ранее сообщил, что с февраля этого года госкорпорация более чем в 50 раз увеличила объемы производства некоторой военной продукции. В первую очередь речь идет о боеприпасах, «конечно, там объемы колоссальные», отметил он. «По сути, мы тоже на передовой, у нас все предприятия работают в две, а то и в три смены, без выходных, без праздников. Мы работаем постоянно, чтобы обеспечить этот объем продукции, который мы обязаны доставить в армию», — сказал Чемезов. Публикации западных СМИ и заявления украинских политиков о нехватке у России снарядов для ведения боевых действий на Украине он назвал «ерундой».

О «снарядном голоде» неоднократно сообщал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Подразделения ЧВК участвуют в ожесточенных боях в Артемовске (украинское название города — Бахмут). «Мы будем в Бахмуте, пока у нас есть последний патрон, но этих патронов осталось мало — не на недели, а на дни. И если дефицит боеприпасов не будет восполнен, то мы вынуждены будем в организованном порядке либо выходить, либо остаться погибать. Скорее всего, часть подразделений мы вынуждены будем вывести с этой территории», — заявил Пригожин в интервью военкору Семену Пегову 29 апреля.

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Сейчас функционирование ЧВК в России на законодательном уровне не регулируется. «ЧВК «Вагнер» никогда не имела и не имеет никакого отношения к российской армии. ЧВК «Вагнер» — это частная армия, которая действовала, действует и будет действовать по всему миру», — уточнил Пригожин в феврале.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Сергей Шойгу боеприпасы Минобороны Военная операция на Украине Евгений Пригожин
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