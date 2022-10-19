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Нарусова призвала разобраться с ростом цен на бронежилеты в 20 раз

Сенатор Нарусова заявила о росте цен на бронежилеты почти в 20 раз с января
Мобилизованные вынуждены самостоятельно покупать бронежилеты, которые подорожали до 135 тыс. руб. за штуку, заявила сенатор Людмила Нарусова
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Армия не обеспечивает мобилизованных бронежилетами, а цена на бронежилет пятой степени защиты в последнее время выросла почти в 20 раз: в январе они стоили по 7 тыс. руб., а сейчас — 135 тыс. руб., заявила на заседании Совфеда сенатор Людмила Нарусова, передает корреспондент РБК. 

Она призвала ФАС обратить внимание на рост цен и разобраться, почему предприятия, которые производят бронежилеты, не передают их армии, а пускают в свободную продажу. «Это же совершенно ненормальная ситуация», — считает законодатель. По ее словам, депутаты Госдумы обратились к генпрокурору по поводу обеспеченности мобилизованных касками и бронежилетами: «Я думаю, что и наш комитет по обороне должен какие-то меры предпринять, чтобы исключить эту недопустимую ситуацию».

Нарусова также отметила, что побывала на мобилизационном пункте в Химках и выяснила, что в качестве сухого пайка мобилизованным дают еду для авиапассажиров эконом-класса, переданную «сердобольными стюардессами» из расположенного неподалеку аэропорта Шереметьево. «Вот нормальная это ситуация или нет?» — поинтересовалась она.

Глава Совфеда Валентина Матвиенко согласилась, что такая проблема есть. «Давайте мы дадим поручение комитету по обороне и безопасности разобраться, мониторить и соответствующе действовать», — предложила она.

Сенатор Ольга Ковитиди сообщила, что с ФАС верхняя палата уже связалась, но антимонопольная служба этот вопрос не решает. Чтобы решить проблему, должно быть постановление правительства, и, по словам Ковитиди, оно уже готовится.

Ранее в октябре ФАС сообщила, что выявила «случаи существенного повышения стоимости» военной продукции, в том числе армейской экипировки. «По фактам выявленных нарушений организациям розничной торговли выданы предостережения прокуратуры о недопустимости создания искусственного дефицита продукции для поддержания ажиотажного спроса и завышения цен в период проведения частичной мобилизации», — отметили в ведомстве. Согласно распоряжениям правительства, единственным исполнителем для нужд Минобороны является АО «Военторг», его «дочки» занимаются розничной торговлей. Им рекомендовано продавать товары для армии с наценкой не более 15%.

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На правительственном портале «Объясняем.рф» говорится, что призванные по мобилизации обеспечиваются «всем необходимым для прохождения службы, включая форму, экипировку и т.д.». Заставлять мобилизованного самостоятельно покупать необходимую экипировку незаконно.

Сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов на заседании предложил создать единый федеральный стандарт по выплатам мобилизованным и уравнять их. Матвиенко сказала, что накануне дала такое поручение своим заместителям Андрею Турчаку и Николаю Журавлеву. В конце сентября с аналогичной инициативой выступал руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына, Евгения Воропаева Евгения Воропаева
частичная мобилизация Людмила Нарусова Совет Федерации
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