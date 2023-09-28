Песков призвал Канаду «осознать позор» и «сделать прививку» от фашизма

Песков осудил выступление ветерана дивизии СС «Галичина» в канадском парламенте, отметив, что простых извинений недостаточно. По его словам, канадцам необходимо осознать ошибку и начать объяснять, что такое фашизм

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Канаде после чествования ветерана дивизии СС «Галичина» в парламенте необходимо осознать свою ошибку и начать прививать знания о том, что из себя представляет фашизм. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Здесь я не думаю, что самое главное — извиниться. Главное — осознать недопустимость такого в будущем, осознать дефицит знаний в такой стране, как Канада, такого страшного явления, как фашизм. Судя по всему, несколько поколений не знают о фашизме. Знания нужно прививать, делать как прививку», — заявил Песков.

Кроме того, по его словам, российский МИД планирует принять еще один документ с «осуждением нацизма как такового». «Очень важно, чтобы Канада после приключившегося позора осознала урок и уже свою позицию потом проявляла, солидализировалась с позицией России», — добавил он.

Речь идет об инциденте в канадском парламенте, произошедшем 22 сентября. Тогда на заседание, на котором в том числе присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Когда его представляли, многие парламентарии и приглашенные гости аплодировали.

Позже выяснилось, что Хунка во время войны служил в 14-й добровольческой дивизии СС «Галичина», набранной из украинских добровольцев и принимавшей участие во Второй мировой войне на стороне Германии в 1943–1945 годах. Произошедшее осудили еврейские организации в Канаде, ООН, Польша и Россия.

В канадском парламенте извинились за инцидент, а спикер палаты общин Энтони Рота, который пригласил Хунку, объявил об отставке. За чествование ветерана СС отдельно извинился и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. «Все мы, кто был в этом месте в пятницу, глубоко сожалеем о том, что встали и аплодировали, хотя мы сделали это, не осознавая контекста», — сказал политик.