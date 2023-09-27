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Парламент Канады осудил нацизм после инцидента с эсэсовцем

Парламент Канады осудил нацизм во всех его формах после скандала с ветераном СС
Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

Канадский парламент осудил нацизм «во всех его формах» и выразил солидарность со всеми жертвами нацистов. Об этом сообщает CTV News.

Выступить с осуждением нацизма предложил лидер оппозиционного блока Квебека Ив-Франсуа Бланше. Инициативу поддержали члены всех партий парламента. Помимо этого, депутаты осудили сделанное украинскому националисту Ярославу Хунке предложение о визите и «отозвали любую дань уважения» ему.

«Если бы любой член парламента знал, кому его просят встать и аплодировать, то ни один человек не поддержал бы это», — подчеркнула лидер правительства Канады в палате общин Карина Гулд.

На заседание парламента Канады 22 сентября во время визита президента Украины Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Но почти сразу выяснилось, что Хунка во время войны служил в 14-й добровольческой дивизии СС «Галичина», набранной из украинских добровольцев.

В результате инцидента часть канадских парламентариев и глава МИДа Мелани Жоли потребовали, чтобы спикер палаты общин Энтони Рота, который пригласил Хунку, ушел в отставку. Рота извинился за произошедшее. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал решение пригласить Хунку «глубоко смущающим». После этого Рота подал в отставку.

Власти России также раскритиковали появление ветерана СС в парламенте Канады. МИД пообещал расширить санкции против Оттавы, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал произошедшее возмутительным.

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Теги
Канада парламент Украина нацизм
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