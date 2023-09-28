Лавров: Россия готова к переговорам по Украине с учетом реалий на земле

Лавров заявил о готовности к переговорам «с учетом реалий на земле»

Россия готова вести переговоры по Украине «с учетом реалий на земле» и интересов своей безопасности. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью ТАСС.

«Наша позиция остается в силе: мы готовы договариваться, но договариваться с учетом тех реалий, которые сейчас сложились на земле и с учетом нашей позиции, которая всем хорошо известна, с учетом наших интересов, интересов нашей безопасности», — сказал министр.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что Москва готова к переговорам с Киевом. От них, по словам президента Владимира Путина, отказалась сама Украина. Киев среди условий для начала переговоров называл восстановление территориальной целостности и возмещение убытков.

Москва настаивает на признании Киевом «сложившихся территориальных реалий», в том числе статуса Крыма. Будущее соглашение также должно содержать положения о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе Украины, отмечал замминистра иностранных дел Андрей Руденко. Россия поддерживает территориальную целостность Украины при условии ее внеблокового статуса, заявлял Лавров.

Министр также подчеркивал, что подписывать мирное соглашение Киеву запретили «англосаксы». Они же вынуждают украинскую сторону продолжать боевые действия, считает Лавров.

США должны добиться от Украины отмены указа о запрете переговоров с Россией, если считают, что Киев готов к ним, отмечал Путин. Россия, по словам президента, не может прекратить боевые действия, пока Украина ведет контрнаступление.