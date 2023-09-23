Лавров назвал условие поддержки территориальной целостности Украины

Россия еще в 1991 году признала суверенитет Украины на основе декларации о независимости, которую та приняла, выходя из СССР, и поддерживает ее территориальную целостность при условии внеблокового статуса, отметил Лавров

Сергей Лавров (на экране) (Фото: David Dee Delgado / Getty Images)

Россия поддерживает территориальную целостность Украины при условии ее внеблокового статуса, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Министра спросили, признает ли Москва суверенитет Украины. Лавров ответил, что еще в 1991 году Россия признала суверенитет соседней страны на основе декларации о независимости, которую та приняла, выходя из Советского Союза. В документе в том числе содержалось обязательство уважать права национальных меньшинств, прямо упоминался русский язык, отметил он.

«Но в декларации о независимости было одним из главных для нас моментов, что Украина будет внеблоковой страной, не будет вступать ни в какие военные альянсы. В той редакции, при тех условиях мы территориальную целостность Украина поддерживаем», — пояснил глава МИД.

Он также упомянул Декларацию о принципах отношений между суверенным государствами на основе Устава ООН, в которой указано, что «все обязаны уважать суверенитет и территориальную целостность тех стран, чьи правительства уважают принцип самоопределения народов и в силу этого представляют все население, проживающее на данной территории». «То есть чтобы тебя уважали, ты должен уважать свое население», — отметил Лавров.

Министр подчеркнул, что у России «никаких проблем нет с территориальной целостностью Украины». По его словам, она «была разрушена теми, кто осуществил и поддержал переворот, лидеры которого объявили войну против собственного народа и стали бомбить свой собственный народ».

16 июля 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Украины. Эта дата была объявлена Днем независимости Украины. Однако впоследствии празднование перенесли на 24 августа — именно в этот день в 1991 года Верховная рада приняла Акт провозглашения независимости Украины и окончательно вывела государство из состава СССР.

Президент Владимир Путин заявлял, что нейтральный статус Украины «имеет принципиальное значение для России. «Не все это знают, а мы это знаем хорошо, что Киев получил свою независимость и самостоятельность при распаде Советского Союза на основе декларации о независимости, а в этой декларации черным по белому было написано, что Украина является нейтральным государством», — говорил он на встрече с лидерами африканских стран в июле.

Нейтральный статус Украины являлся одним из требований российской стороны в обсуждении мирного соглашения весной 2022 года. На переговорах по нему, последний очный раунд которых перед остановкой состоялся 30 марта, Киев передал Москве предложения, в которых говорилось в том числе о стремлении Украины к нейтральному и безъядерному статусу. Однако вскоре переговоры были остановлены. Москва и Киев не публиковали проект мирного соглашения, обсуждавшийся прошлой весной. Путин лишь продемонстрировал документ африканским лидерам на встрече в июне. Как выяснили журналисты, документ предполагал закрепление в Конституции Украины постоянного нейтрального статуса при содействии стран-гарантов — России, США, Франции, Великобритании и Китая.

Киев называл условиями для переговоров с Москвой вывод российских войск и восстановление территориальной целостности страны. «Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах. На наших реальных границах согласно международному праву», — подчеркивал украинский президент Владимир Зеленский в июле. Это границы 1991 года, включающие не только юго-восток Украины, но и Крым. Путин говорил, что в процессе урегулирования «всем участникам придется согласиться с реалиями, которые складываются «на земле». В МИДе уточняли, что в числе таких «новых реалий» — вхождение в состав России новых регионов.

Президент России не раз заявлял, что Москва не отказывается от переговоров, в отличие от Киева. США следует убедить Зеленского отказаться от указа о запрете переговоров, если считают, что Киев готов к диалогу, предлагал, в частности, Путин, подчеркнув, что подчеркнул, что, пока Киев пытается вести контрнаступление, Москва не может прекратить боевые действия.